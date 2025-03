Skaties video! "Oskarotā" filmas "Straume" komanda atgriežas Latvijā

Trešdien, 5. marta, vakarā no Losandželosas ASV ar dažādiem reisiem atgriežas animācijas filmas "Straume " komanda, vedot sev līdzi līdz šim Latvijā nekad nebijušo ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvas statueti. "Straumes" radītājus ar režisoru Gintu Zilbalodi priekšgalā lidostā "Rīga" sagaidīja arī "Delfi" sociālo mediju satura veidotāju komanda – Jānis Sildniks un Edgars Bāliņš.

"Vajag uzdrīkstēties, skaidri redzēt, ieraudzīt, neizdabāt, darīt to, kas pašam patīk, un tad patiks visai pārējai pasaulei," sacīja Ginta Zilbaloža skolotājs Jaņa Rozentāla Mākslas skolā Dzintars Krūmiņš, kurš bija uzaicināts kā viens no animācijas filmas radošās komandas sveicējiem.

"Novēlu, lai esam uz šī viļņa un izmantojam to. Ceru, ka drīz atgriezīsimies uz šīm skatuvēm, jāiet ir uz priekšu," tā īsā uzrunā sagaidītājiem pie Brīvības pieminekļa sacīja Gints Zilbalodis.

Jau vēstīts, ka svētdien, 2. martā, (naktī uz pirmdienu, 3. martu) Latvijas, Francijas un Beļģijas kopražojuma filma "Straume" saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" kategorijā "Labākā animācijas filma". Tā bija nominēta arī kategorijā "Labākā starptautiskā filma", taču piekāpās Brazīlijas filmai "I'm Still Here". "Straume" ir pirmā filma no Latvijas, kas jebkad saņēmusi nomināciju "Oskara" balvai, turklāt vēl gūstot arī uzvaru.