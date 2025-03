Kaža: "Straumes" demonstrēšana Krievijā un Baltkrievijā ir nelegāla

Kaža atzīst, ka Krievijā un Baltkrievijā to varētu demonstrēt arī nelegāli, jo iepriekš šādi precedenti esot bijuši citām filmām.

""Zelta globusa" laureāte, tagad arī "Oskara" balvu ieguvusi filma, turklāt bez vārdiem, ģimenes auditorijai – domāju, varētu būt gana kārdinoši, lai to darītu," uzskata Kaža.

"Charades" skaidro, ka atteikums sadarboties ar jebkuru organizāciju Krievijā un Baltkrievijā tika pieņemts, apspriežoties ar filmas režisoru pirms filmas pasaules pirmizrādes "Un Certain Regard" Kannu festivālā pērn, kad par "Straumes" demonstrēšanu filmas interesējās uzņēmumi Krievijā un Baltkrievijā.

Kā vēstīts, "Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".