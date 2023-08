10. Somugru filmu festivāls (FUFF) šogad Latvijā notiks pirmo reizi, akcentējot lībiešu kultūras mantojumu, valodu un tradīcijas. Festivāls Mazirbē no 25. līdz 27. augustam aicina uz filmu seansiem, rokdarbu un deju darbnīcām, kā arī diskusijām.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Alise Podniece, tā ietvaros tiks demonstrēta Latvijas, Livonijas, Igaunijas, Ungārijas, Somijas un Kanādas filmu izlase. Festivāla teritoriju bagātinās arī visaptverošas darbnīcas, kas iedvesmotas no vēsturiskā mantojuma, piemēram, pamatiedzīvotāju darbnīca no Khatnys un īpaša Kavad darbnīca no Indijas. Koncertēs Livonijas eksperimentālā grupa "NeiUm" un DJ Miroco no Igaunijas.