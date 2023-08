Straumēšanas platforma "Netflix" publicējusi pirmo treileri jaunai filma "Maestro", kas vēstīs par leģendārā amerikāņu komponista un diriģenta, mūzikla "Vestsaidas stāsts" radītāja Leonarda Bernsteina dzīvi.

Filmas režisors ir Bredlijs Kūpers , kurš, līdzīgi kā savā 2018. gada filmā "Star is Born", arī pats atveido galveno lomu. Viņš ir arī jaunā kino darba producents, talkā aicinot Holivudas milžus Mārtinu Skorsēzi, Stīvenu Spīlergu un Todu Filipsu.

Lai gan ir pagājušas vien pāris dienu kopš pirmās treilera publikācijas, Bredlijs Kūpers jau izpelnījies kritiku par to, ka viņš, lai atveidotu Bernsteinu, izmantojis grimu un radījis sev ebrejiem tipiskus sejas vaibstus, tādējādi iezīmējot stereotipus par šo tautību. Šajā gadījumā runā ir par apjomīgāka deguna izcelšanu, raksta CNN. Atgādinām, ka Bernsteina ģimene nāca no Ukrainas ebrejiem – viņa vecāki no Rivnes pilsētas Ukrainas rietumos uz ASV emigrēja 20. gadsimta sākumā. Savukārt Bredlijs Kūpers pēc izcelsmes nav ebrejs.