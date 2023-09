Es atceros ļoti karstas jūlija dienas divus gadus vēlāk, kad, burtiskā nozīmē nepārtraukti svīstot, apmēram plus 30 grādu karstumā, kopā ar kolēģi, RSU asociēto profesoru Klāvu Sedlenieku analizējām Krievijas tīmekļa troļļu darbošanos Latvijas publiskās komunikācijas telpā. Tuvojās nodošanas termiņš pētījuma rakstam "The elusive cyber beasts: How to identify the communication of pro-Russian hybrid trolls in Latvia's internet news sites?". Mums katram bija 10 tūkstoši pētāmo vienību, atlasītas milzu Excel failos, izmantojot mākslīgajā intelektā balstīto pētījumu rīku "Interneta agresivitātes indekss". Sava pētījuma periodam bijām izvēlējušies MH17 notriekšanas nedēļu, kad Krievijas troļļi Latvijas tīmeklī būtu labāk "pieķerami". Šķiet, tajās dienās esmu redzējusi visu – Latvijas un pasaules ziņas par traģēdiju, propagandu, sociālās tīklošanās platformu kontus, neskaitāmus "YouTube" kanālus un hibrīdmediju vietnes, kas atbalstīja "aculiecinieku", "ekspertu", "ziņu aktieru" versijas par notikušo reisa MH17 bojāejas vietā.