No 5. līdz 10. septembrim Rīgā, kinoteātrī "K.Suns", kā arī vairākos seansos Cēsīs, Talsos, Rēzeknē, Limbažos un tiešsaistē portālā www.filmas.lv tiks izrādīta 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma starptautiskā filmu programma. Tajā iekļauta dāņu režisora Kristiana Einshoja filma "Kalni", kurā viņš apcer savas ģimenes atsvešināšanos divdesmit gadu pēc jaunākā brālīša nāves un vēl pēdējo reizi mēģina apvienot brāļus un tēvu, lai atgūtu zudušo. Apbruņojies ar 30 gadu garumā filmētiem mājas video, 75 000 fotogrāfiju un trim apspīlētiem supervaroņu tērpiem, viņš ieklīst sen zuduša laika teritorijā mēģinājumā ieskatīties acīs 25 gadus senai traģēdijai un slēptajām brūcēm, ko tā atstājusi. Pārdomās par filmu pēc noskatīšanās dalās rakstnieks Vilis Lācītis.

Vienīgais, kas nemainās, ir pārmaiņu klātbūtne. Un pēdējā laikā ir tāda sajūta, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību pārmaiņas notiek aizvien pieaugošā ātrumā, bet tam līdzi nāk šaubas gan par veco (ko pārmaiņu dēļ tagad saredzam no cita skatu punkta), gan par jauno (par ko vienkārši nevaram būt līdz galam pārliecināti, jo vēl neesam to līdz galam iepazinuši). Viena no šādām "jaunajām lietām" ir aizvien biežāk un intensīvāk izaicinātā kulturālā aksioma "īsts vīrietis".

Norvēģijā uzaugušā dāņu režisora Kristiāna Einshoja pirmā pilnmetrāžas dokumentālā filma "Kalni" ("Bjergene"), ko no 5. līdz 10. septembrim varēs noskatīties kinoteātrī "K.Suns", ir tieši par to. Filmas pamats ir gana traģisks, lai sagribētos raudāt – Kristiāna brālis Kristofers nomira no histiocistozes trīs gadu vecumā. Kad ārsti paziņoja vecākiem, ka mazulim nav atlicis daudz laika, ko dzīvot, tēvs Sorens sāka ar videokameru iemūžināt tos brīžus, kas nu bija atvēlēti. Tā sākās ģimenes apsēstība ar sava foto un video arhīva veidošanu, un lielu daļu filmas veido kadri no šī arhīva. Kādā intervijā Einshojs izteicies, ka veidot filmu par savu ģimeni, balstoties uz šo arhīvu, ir kā rakstīt dzejoli par vikingiem rūnu rakstā, vai arī par senajiem ēģiptiešiem hieroglifos. Izteiksmes līdzeklis sakrīt ar izteiktā saturu, tā sakot.

Foto: Christian Einshøj

Filma jau paguvusi plūkt laurus divos kanādiešu festivālos: starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā "Hot Docs" par labāko ārzemju filmu un Toronto festivālā par labāko ārzemju debiju. Pirms "Kalniem" režisors pats nofilmēja un samontēja īsfilmu "Spoks" ("Hjemsøgelsen", 2018), kas tieši tāpat saistīta ar viņa brāļa nāvi un arī izmanto ģimenes arhīva materiālus. Galvenā atšķirība starp filmām ir tāda, ka "Spokā" galvenais tēls ir režisora mamma Eva, bet "Kalnos" tie ir ģimenes vīrieši – tēvs Sorens un trīs joprojām dzīvie brāļi Kristiāns, Frederiks un Alekss. Tēma abās filmās tā pati – kā katrs tiek galā ar traģisku notikumu un kā tiek tam pāri.

Piedodiet, vai es teicu "tiek galā" un "tiek pāri"? Ļoti atvainojos, pārteicos. Patiesībā filma ir tieši par pretējo – par to, kā cilvēki netiek galā, bet tā vietā, lai tiktu pāri, izmisīgi bēg no vienīgā, no kā nav iespējams aizbēgt. Tas ir, paši no sevis.

Filmā Kristiāns jautā savam brālim Frederikam, kā tas juties mazā brāļa Kristofera bērēs. Atbilde: "Galvenais bija neraudāt. Lai cilvēki nepadomātu, ka man ir kādas emocijas." Dvēseles sāpes ir tik nepatīkama lieta, ka parastā "vīrišķīgā" pieeja ir tās ignorēt, slāpēt ar slapju deķīti, lai, nedod die's, kāds neieraudzītu sūrā vīra skarbajā acī parādāmies asaru lāsi. Īstam vecim tas nav pieņemams, un tā arī rodas tie pasaules depresīviķi – cilvēki, kuriem it kā dzīvē viss ir kārtībā, taču velk uz pašnāvību. Kā, piemēram, tam pašam Frederikam Einshojam, kurš pusaudža gados jutās ļoti skumjš, bet nevienam par to nestāstīja. Tā vietā viņš klusējot atzīmēja dienasgrāmatā tās dienas, kad uzmācās domas par pašnāvību, lai redzētu, cik bieži par to sanāk nedomāt. Trīs dienas pēc kārtas, kad šādu domu nebija, skaitījās labs rezultāts.

Foto: Christian Einshøj

Šķiet, ka Einshoju ģimene cieš no tās pašas slimības, ar ko slimo miljoniem ģimeņu visā pasaulē, un lai slava režisoram un viņa ģimenei par to, ka viņi par šo nelaimi runā kameras priekšā, jo sen jau laiks no tās tikt vaļā visas pasaules mērogā. Šī sērga vairāk izplatīta starp vīriešiem, kas to visbiežāk saķer kulturālā kontakta ceļā, un tās nosaukums ir nerunāšana. Protams, arī sievietes mēdz slimot ar to pašu, taču sievietēm vismaz ir kulturāli dota atļauja atzīt, ka viņas kaut ko jūt, līdz ar to sniegta iespēja sakārtot galvu, šīs jūtas pārrunājot un izprotot. Šādā gadījumā atliek vienkārši iziet tam cauri, un var dzīvot tālāk. Vīriešiem bieži vien šīs tiesības liedz kulturālie priekšstati, un tad nu nabadziņi apspiež savas emocijas līdz dusmu, depresijas, pašnāvnieciskuma un/vai nodzeršanās līmenim. Einshojiem, šķiet, ir paveicies ar to, ka viņi nav ne nodzērušies, ne sevi nogalinājuši, taču ne jau velti pašā filmas sākumā Kristiāns saka – viņa ģimene ir uz pilnīgas izjukšanas robežas un filmas projekts ir veltīts tam, lai šo izjukšanu novērstu. Divdesmit piecus gadus pēc Kristofera nāves neviens tā arī nav ticis pāri tam emocionālajam nospiedumam, ko katrā iespiedusi maza puikas traģiskā nāve, bet tā vietā, lai palīdzētu cits citam, ģimenes locekļi izvairās satikties. Kā gan tā var būt?

Atbilde izrādās samērā vienkārša: ģimenē daudz ticis runāts par slimības un nāves racionālajiem aspektiem – par zālēm, par dakteriem, par operācijām. Bet nekad par to, kā katrs juties notikušā dēļ. Un ja tu nedrīksti runāt par savām jūtām, tev nākas tās bloķēt, iemācīt pašam sev melus, ka tu patiesībā neko nejūti. Laikam ejot, tas kļūst par paradumu, kas nobloķē ne tikai tās emocijas, no kurām izvairījies, bet arī visas pārējās. Kļūst nepanesami grūti sevī atrast emocionālu reakciju uz jebko, kas notiek apkārt, bet attiecībā uz sen notikušo iestājas totāls atmiņas zudums – smadzenes sevi pasargā no stresa atzīt, ka kaut kas nav kārtībā, lai var turpināt dzīvot uz priekšu. Bet tikmēr skeleti grabinās pa skapi, dvēselē kauc vilki un prasa ziepes un striķi, jo ir slikti, tikai nevienam nedrīkst teikt, jo puikas taču neraud.

Bez šaubām, viena pati dokumentālā filma "Kalni" nerunātājus no viņu nerunāšanas neizdziedēs, taču šis noteikti ir labs solis pareizā virzienā. Pēc filmas noskatīšanās es kā cilvēks, kurš personīgi nosēdējis uz fluoksetīna ilgus gadus, gribu teikt – visas pasaules depresīviķi, iemācieties runāt! Citādi jūs veselību neatgūsiet.