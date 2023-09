No 5. līdz 10. septembrim Rīgā, kinoteātrī "K.Suns", kā arī vairākos seansos Cēsīs, Talsos, Rēzeknē, Limbažos un tiešsaistē portālā www.filmas.lv tiks izrādīta 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma starptautiskā filmu programma. Tajā iekļautajā filmā "Ložu simfonija" (Children of Las Brisas, 2022) vairāk nekā desmit gadu garumā sekots trīs jauniešu – Ediksona, Disandras un Villija – gaitām Venecuēlas bērnu un jauniešu akadēmiskās mūzikas organizācijas El Sistema (Sistēma) rindās. Par spīti milzīgajiem pūliņiem viņu sapņus par nākotni mūzikā apdraud Venecuēlas politiskā un ekonomiskā nestabilitāte. Par filmu pēc noskatīšanās raksta muzikologs Orests Silabriedis .

Ar filmas "Children of Las Brisas" nosaukuma latviskojumu ("Ložu simfonija") Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma rīkotāji trāpa mērķī, jo pamatpārdomas pēc filmas noskatīšanās saistītas ar dzīves un mākslas līdzās nostatījumu. Kā nenovērtēt mākslu par zemu un kā nepiedēvēt mākslai to, ko tā nespēj?

Stāsts par trim jauniešiem risināts dramaturģijas ziņā dinamiski, ainas mijas labi pārdomātā temporitmā, un viens no skatītāja lielākajiem ieguvumiem ir Venecuēlas portretējums. Skaidrs, ka redzam tikai mazu daļiņu no šīs palielās valsts, tomēr ielu skati, ģimeņu iedzīves detaļas, krāsu salikumi, transportlīdzekļi, protesta gājieni un agresija pret protestantiem dod zināmu priekšstatu par to, kas Venecuēlā notika vēl Ugo Čavesa dzīves laikā un kas – pēc viņa nāves, kad, līniju it kā turpinot, valsti līdz neiedomājamai nabadzībai aizlaida Nikolasa Maduro režīms (politikas zinātāji atvainos šo paviršo definējumu).