No 5. līdz 10. septembrim Rīgā, kinoteātrī "K.Suns", kā arī vairākos seansos Cēsīs, Talsos, Rēzeknē un Limbažos tiks izrādīta 27. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma starptautiskā filmu programma, ko papildinās tikšanās ar režisoriem un diskusija. Atsevišķas filmas būs pieejamas arī tiešsaistē portālā www.filmas.lv.

Festivāla atklāšana notika 5. septembrī ar ukraiņu režisora Romāna Ļubija filmu "Dzelzs tauriņi" (Iron Butterflies, 2023) par 2014. gada "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnas notriekšana Austrumukrainā. Pēc seansa apmeklētājiem bija iespēja sarunāties ar filmas autoru, kurš kinoteātra "K.Suns" zālei pieslēdzās attālināti.

Nedēļas turpinājumā no 5. līdz 10. septembrim Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma filmu programma pamatā būs skatāma Rīgā, kinoteātrī "K.Suns", divas no filmām arī Cēsīs, Talsos un Rēzeknē. "Kino Cēsis" (7. un 8. septembrī), kinoteātrī "Auseklis" Talsos (8. un 9. septembrī) un "Gors Kino" Rēzeknē (6. un 7. septembrī) tiks izrādīta dokumentālā kino meistara Ērika Gandīni (Itālija, Zviedrija) jaunākā filma "Pēc darba", kurā, iepazīstot varoņus un viņu stāstus četros kontinentos, filmas veidotāji meklē atbildes uz jautājumiem - ko darbs nozīmē mūsdienās, kas automatizācijas un mākslīgā intelekta attīstības jūtīs gaidāms nākotnē, un kas ar mums notiks, ja nestrādāsim; kā arī filma "Ložu simfonija" (Children of Las Brisas, 2022), kurā desmit gadu garumā sekots trīs jauniešu gaitām bērnu un jauniešu akadēmiskās mūzikas organizācijas El Sistema (Sistēma) rindās Venecuēlā laikā, kad valsti satricina vispārēja sociālekonomiska krīze.

6. un 7. septembrī Rīgā viesojas arī režisors Vlads Petri (Rumānija), kura poētiskajā, arhīvu materiālos balstītajā filmā "Starp revolūcijām" (Between Revolutions, 2023) divas sievietes 20. gadsimta 70. un 80. gados apmainās vēstulēm un dalās domās un dzīves notikumos Irānas un Rumānijas represīvajos režīmos. Augusta beigās izziņots, ka filmas "Mēs neizgaisīsim" un "Starp revolūcijām" iekļautas Eiropas Kinoakadēmijas 14 atzītāko pagājušā gada dokumentālo filmu sarakstā ceļā uz Kinoakadēmijas gada balvas nominācijām.

Ceturtdien, 7. septembrī foruma filmu programmas norises kinoteātrī "K.Suns" papildinās diskusija par sabiedrības attieksmi un toleranci pret vardarbību Latvijā. To rosinājusi filma "Pārāk tuvu" (Too Close, 2022), kuras darbība pamatā risinās nelielā Transilvānijas ciematā, divu bērnu mātei Andreai stājoties pretī līdzcilvēku neticīgajai attieksmei pret viņas ģimenē piedzīvoto vardarbību. Neskatoties uz to, ka Andreas dzīvesbiedrs, ciemā cienīta mācītāja dēls, tiesā atzinis savu vainu, vairums apkārtējo iedzīvotāju tik un tā ir nostājušies viņa pusē un vaino Andreu un viņas meitu viltus apsūdzībā. Diskusiju vadīs žurnāliste Inese Braže, un tajā piedalīsies sociālantropoloģe Zane Linde-Ozola, krimināltiesību eksperte Ilona Kronberga, psihoterapeits Artūrs Utināns un krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" direktors Raivo Vilcāns.

Foruma filmu programmu papildinās arī Vācijas kinofestivāla DOK Leipzig laureāte "kvīru panku melanholijas sprādziens" "Anhell69", kurā, sapludinot žanru robežas, portretēti jaunieši Kolumbijas pilsētā Medeljinā, kā arī dāņu režisora Kristiana Einshoja autobiogrāfiskā filma par savu ģimeni "Kalni" (The Mountains, 2023), kurā režisors, izmantojot ģimenes video arhīvu materiālus, atskatās uz traģiskiem pagātnes notikumiem, lai pēc ilgstošas atsvešināšanās mēģinātu atkal satuvināties ar brāļiem un tēvu.

7. septembrī plkst. 16.00 kinoteātrī "K.Suns" notiks īsfilmu seanss, kas veltīts izglītības nozīmei ārkārtas situācijās. Seansā plānots ieskats Eiropas Komisijas kampaņā "Izglītība par spīti visam", kas veidota ar Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības ģenerāldirektorāta (ECHO GD) starpniecību, un tiks izrādīta kampaņas ietvaros Ukrainā veidotā filma "Kad es pieaugšu" (režisori Klēra Bijē, Olivjē Žobārs), kā arī VICE World News īsfilmu konkursa laureāte "Zosja" (rež. Varvara Možajeva).

Par visām programmā iekļautajām filmām savas pārdomas rakstījuši arī dažādi speciālisti – visus filmu apskatus iespējams izlasīt portālā "Delfi".

Trīs filmas foruma laikā no 5. līdz 10. septembrim būs skatāmas tiešsaistē portālā www.filmas.lv. Tās citus gadus prezentētas Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma kopprodukciju tirgū vēl tapšanas stadijā: lietuviešu dokumentālistes Marijas Stonītes debija pilnmetrāžā "Trauslās karotājas" (Gentle Warriors, 2019) par jaunām sievietēm Lietuvas militārajā dienestā, Martas Smerečinskas (Ukraina) "Kristus līgavas dienasgrāmata" (Diary of a Bride of Christ, 2022), kurā režisore portretē savu māsu, jaunu mūķeni Rietumukrainas klosterī, un Ivara Zviedra "Uz neredzīti, Brasa!" (2022), kurā parādīta Brasas cietuma vide pirms tā slēgšanas 2019. gadā.

Paralēli filmu programmai Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā piedalās aptuveni 150 kino profesionāļu: filmu režisori un producenti, filmu izplatītāji, starptautisku TV kanālu un kino fondu pārstāvji, kā arī filmu veidošanas konsultanti. Forumā šogad tiks prezentēti 24 topošu filmu projekti, kas tiek veidoti 11 valstu studijās, tostarp trīs Latvijas projekti: Ievas Ozoliņas režisētā "Tiesas diena" (producente Madara Melberga, Fa Filma), kuras centrā ir parādu piedziņas uzņēmuma "Arvik" darbinieki; filma "Mākslas darbi rodas mokās", kas pieteikta kā "Jura Kulakova dzīve ar pavadījumu" (režisores Elizabete Mežule-Gricmane, Ramune Rakauskaite, producenti Uldis Cekulis, Paula Jansone (VFS Films) un Arūns Matelis (Studio Nominum)), un arhīvu materiālos balstītā filma "Podnieks par Podnieku. Laika liecinieks" (režisores Antra Cilinska, Anna Viduleja, producente Antra Cilinska, Jura Podnieka studija).

