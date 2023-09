Sestdien, 9. septembrī, pasniegtas 80. Venēcijas kinofestivāla balvas, galveno – "Zelta lauvu" – piešķirot grieķu režisora Jorga Lantima (Yorgos Lanthimos) zinātniskās fantastikas melnajai komēdijai pieaugušajiem "Poor Things" ("Nabaga radības") ar Holividas aktrisi Emmu Stounu galvenajā lomā.

Filma vēsta par Viktorijas laika sievieti Bellu, kuru pēc pašnāvības atdzīvina kāds zinātnieks. Viņai pasaule ir jāmācās no jauna un Bella aizbēg ar kādu pagrimuši juristu, lai dotos ceļojumā, kurā, brīva no laikmeta aizspriedumiem un prasībām, atklāt sevi un brīvību.

Pati Emma Stouna, tāpat kā daudzi citi Holivudas aktieri nebija ieradušies ne uz filmas pirmizrādi Venēcijā, ne balvu ceremoniju. To viņiem liedz šobrīd Holivudā notiekošais scenāristu un kinoaktieru ģilžu streiks.

Lielo žūrija balvu šogad Venēcijas kinofestivālā saņēma japāņu režisora Rjūsukes Hamaguči (Ryusuke Hamaguchi) jaunā filma "Evil Does Not Exist", savukārt "Sudraba lauvu" kā labākais režisors ieguva itāļu režisors Mateo Garone (Matteo Garrone) par filmu "Me Captain".