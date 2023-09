Šī gada Eiropas kinoakadēmijas ceremonijā par mūža ieguldījumu kino māksla tiks godināta britu aktrise Vanesa Redgreiva, trešdien, 20. septembrī, medijus informē Eiropas kinoakadēmijas (European Film Academy) pārstāvji.

Vanesa Redgreiva dzimusi Londonā, ar aktiermākslu saistītā ģimenē – aktieri bijuši gan viņas vecāki, gan viens no vectēviem, gan arī viņas brālis un māsa. Tāpat ar skatuvi un ekrānu ir saistīti Redgreivas pēcnācēji.

Uz teātra skatuves un lielā ektrāna Vanesa Redgreiva debitēja 50. gadu beigās, bet 60. gadu vidū tika pie galvenās lomās filmā "Morgan: A Suitable Case For Treatment" (1966) par ko saņēma labākās aktrises balvu Kannu kinofestivālā, kā arī nomināciju Britu kinoakadēmijas balvai (BAFTA) un "Oskaram" kategorijā "Labākā aktrise".

Kopš tā laika aktrise nofilmējusies vairāk nekā 140 filmās, sešas reizes bijusi nominēta "Oskara" balvai un vienu reizi šo balvu saņēmusi kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna loma", divas reizes apbalvota kā labākā aktrise Kannu kinofestivālā, 13 reizes tikusi nominēta "Zelta globusa" balvai un divas reizes to saņēmusi, ar Volpi kausu godināta kā labākā aktrise Venēcijas kinofestivālā un saņēmusi šī festivāla balvu "Zelta lauva" par mūža ieguldījumu kino mākslā.

Kā zināmākie Vanesas Redgreivas kino darbi minamas lomas filmās: "Morgan: A Suitable Case for Treatment" (1966), "Isadora" (1968), "Mary, Queen of Scots" (1971), "Julia" (1977) "The Bostonians" (1984), "Howards End" (1994) un daudzas citas.