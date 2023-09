No 6. līdz 8. oktobrim Rīgas kinoteātros "Splendid Palace" un "K Suns" norisināsies 26. Starptautiskais īsfilmu festivāls " Manhattan Short ", savukārt Liepājā, Ventspilī, Cēsīs, Valmierā, Jūrmalā, Siguldā, Daugavpilī un citās lielākajās Latvijas pilsētās festivāla skates notiks no 26. septembra līdz 8. oktobrim.

Šogad "Manhattan Short" programmā ir iekļautas filmas no septiņām valstīm. Finālistes tika izvēlētas no 852 iesniegtajām īsfilmām no 72 valstīm.