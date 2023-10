Rīgas Starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) programmā 17. oktobrī pirmizrādi piedzīvos režisora Aika Karapetjana filma "Bezkaunīgie" - mistisks psiholoģisks trilleris, kura nospriegotajā noskaņā atklājas ģimenes emocionālo saišu un savstarpējās mijiedarbības sarežģītā un satraucošā daba.

Sonora Broka, Riga IFF radošā direktore, par filmu "Bezkaunīgie" saka: "Aika Karapetjana filmas apdzīvo teritoriju, ko līdz galam nav iespējams paredzēt. Viņš ir nemainīgi saglabājis režisoram tik būtisko īpašību – neatlaidību doties vēl nezināmajā. Jaunā žanrā, jaunā žanru sintēzē, paskatīties uz rutinēto no neordināra leņķa, izvilināt skatītāju no komforta zonas. Nepierastais skatījums var atklāt daudz ko jaunu par labi iemītām domu taciņām un ievalkātiem jūtu īsceļiem. "Bezkaunīgie" ir zaļu sūnu iztapsēta alegorija par to, kas notiek, ja atplēšam pārāk daudz no virsslāņa. Tur apakšā var slēpties gan iznīcība, gan izlīgums."