Žūrijas komisija darbā "Ģimenes laiks" izceļ "pārdomātas, iespaidu atstājošas mizanscēnas un milzīgu mīlestību pret tēliem, kuriem katram ir sava motivācija. Šī filma izgaismo ne tikai to, cik attiecības ir sarežģītas, bet arī to, cik universālas ir mūsu personiskās problēmas."

Festivāla Īsmetrāžas filmu starptautiskajā konkursā galveno godalgu un 2000 eiro naudas balvu saņēmusi Barbaras Rupikas sirreālisma tradīcijā un animisma pārliecībā iedzīvinātā fabula " Tādi brīnumi notiek " ("Such Miracles Do Happen"). Žūrija norāda, ka "šī filma absolūti oriģinālā veidā rāda, kā uzaugšana konkrētā kultūras un reliģijas vidē veido bērnu personību. Un savukārt tas, par kādiem cilvēkiem viņi izaug, maina pašu vidi un tās sociālās un tikumiskās paražas. Ar tēlainu un pārpasaulīgu jaukto mediju animāciju, kurai tomēr ir arī cieša saikne ar realitāti, šī filma sniedz mums izmeklētu un vienreizīgu skatīšanās pieredzi.". Īpašu atzinību žūrija izteikusi Huliana Garsijas Longa eksperimentālajam īsmetrāžas detektīvam " Pērtiķu izmisums " ("The Despair of Monkeys"), kas ir "smalks un zinātkārs darbs, kas izgaismo mazzināmu stāstu, lai pavērtu mums citādu skatu uz kapitālisma un koloniālisma ceļu krustošanos un kopdarbību".

Savukārt nacionālajā konkursā par uzvarētāju kļuvusi un īpaši veidotu statueti un 1000 eiro naudas balvu saņēmusi režisores Ilzes Ances Kazakas animācijas īsfilma "Gruzis". Izvēli žūrija skaidro, atklājot, ka "šajā mānīgi vienkāršajā animācijas filmā režisore izmanto tikai melnbaltas kontūras un tukšu telpu, transcendējot vispārpieņemto loģiku, lai pietuvinātu mūs sev pašiem un ļautu pieņemt savas nepilnības un trūkumus.". Kandidatūrai prestižajai Eiropas Kinoakadēmijas balvai "Eiropas īsfilma 2023" izvirzīta Sārlotas Virri īsfilma "Haosa vidū bija forma" ("In The Midst Of Chaos There Was Shape").