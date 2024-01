20. gadsimta 20. gados Latvijā sāka īstenot agrāro reformu, un no muižām atsavinātās zemes tika piešķirtas Latvijas iedzīvotājiem. Par īpašiem nopelniem rakstnieks Viktors Eglītis (1877–1945) saņēma Inciema muižas centru – tas atradies 63 kilometrus no Rīgas un 13 kilometru no Siguldas –, ko vietējie bija ar ironiju nodēvējuši par "pili". Lai gan plašo ēku Eglīši bija saņēmusi visai nolaistā stāvoklī, ar laiku tā kļuva par iemīļotu ģimenes vietu, jo īpaši vasarās, un līdz pat 1939. gadam kalpoja par vietu, kur patverties no pilsētas drūzmas un nodoties mākslai. "Nekur citur es nejutos tik ļoti mājās kā Inciemā," atmiņu romānā "Pansija pilī" raksta Viktora Eglīša dēls Anšlavs (1906–1993), viens no slavenākajiem latviešu literātiem.