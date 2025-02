Filmēs "Kremļa burvi" ar Džūdu Lovu – Rīgā būs satiksmes ierobežojumi

Rīgā turpinās spēlfilmas "Kremļa burvis" filmēšana, tāpēc vairākās ielās pilsētas centrā īslaicīgi aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, "Delfi" informēja Rīgas domē.

Jau ziņots, ka franču režisors Olivjē Asajass uzsācis darbu pie filmas "The Wizard of the Kremlin" ("Kremļa burvis"), kurā Putinu varas pirmajos gados atveidos britu aktieris Džūda Lovs.

Putins gan nav romāna "The Wizard of the Kremlin" galvenais tēls. Stāsta centrā ir noslēpumainais Vadims Baranovs, izbijis mākslinieks un TV šovu producents, kurš kļūst par prezidenta kandidāta, saukta arī par Caru, pelēko kardinālu. Viņš ir devies pensijā un atskatās uz savu jaunību 90. gadu Krievijā, kad, pateicoties viņam, millenium priekšvakarā aug Cara politiskā ietekme un vara. Viņš jauc patiesību kopā ar meliem, reālas ziņas ar izdomātām un sabiedrību režisē kā vienu lielu TV šovu.

Spēkā vairāki ierobežojumi

No pirmdienas, 10. februāra, pulksten 15 līdz otrdienas, 11. februāra, pulksten 14 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Vilhelma Purvīša ielas kreisās puses posmā no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Elijas ielai un Elijas ielas labās puses posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz Kārļa Mīlenbaha ielai.

Otrdien, 11. februārī, no pulksten 5 līdz pulksten 14 pārcels Vilhelma Purvīša ielas autobusu stāvvietas uz Jēzusbaznīcas ielas posmu no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Dzirnavu ielai.

