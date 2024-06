Apritējuši jau 10 gadi, kopš Cēsīs izveidots Pasaules latviešu mākslas centrs. Tas nodrošina ārzemēs veidotās mākslas, ko radījuši Otrā pasaules kara rezultātā trimdā devušies latviešu mākslinieki un ārzemēs dzīvojošā jaunā paaudze, atgūšanu un pārvešanu uz Latviju, kur to var saglabāt un eksponēt, popularizējot kultūras mantojumu. Centra arhīvā gadu laikā sakrāti līdz pat 2000 latviešu mākslinieku darbiem.

Lelde Kalmīte ir mākslinieka Jāņa Kalmītes meita. Tāpat kā tēvs nodevusies glezniecībai. Jānis Kalmīte bija viens no pazīstamākajiem māksliniekiem latviešu diasporas sabiedrībā pēc Otrā pasaules kara. Pasaules latviešu mākslā ierauts arī Leldes Kalmītes dēls Kārlis Kanderovskis, kurš arī no Čikāgas jau pirms pieciem gadiem pārcēlās uz dzīvi Cēsīs un vada Pasaules latviešu mākslas centru. "Mēs strādājam tikai no ziedojumiem. Mēs nepērkam, mēs nepārdodam darbus, mums ziedo. Arī līdzekļus. Un savu laiku ziedo brīvprātīgie."