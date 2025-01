Savukārt "Forbes" autore Perla Lama norāda, ka izsoles ir tikai viena mākslas tirgus daļa un lielākie mākslas darbu darījumi notiek bez liekas publikas uzmanības – privāti. Tāpat viņa secina, ka Apvienotā Karaliste vairs nav otrais lielākais mākslas tirgus aiz ASV un tās vietā stabilu vietu ir ieņēmusi Ķīna, kas atspoguļojas arī izsoļu datos – pērn izsolēs pārdoto dārgāko darbu desmitniekā vairākas gleznas ir tieši no izsolēm Honkongā.

Vinsents van Gogs "Les canots amarrés" / "Pietauvotās laivas" (1887)

32,2 miljoni ASV dolāru / ~31,2 miljoni eiro

Holandiešu postimpresionista Vinsenta van Goga glezna "Les canots amarrés" ("Pietauvotās laivas") izsoļu nama "Christie’s" piedāvājumā nonāca 2024. gada septembrī un tika pārdota par vairāk nekā 32 miljoniem ASV dolāru. Izsolē, kas notika Honkongā, to pārdeva mākslas darba līdzšinējie īpašnieki, itāļu aristokrāti, Abu Sicīliju karalistes Burbonu dzimtas pēcteči.

Izsolē pārdotais mākslas darbs ir viens no gleznu trio, ko Van Gogs radīja Anjērā pie Sēnas. Uz šo Parīzes piepilsētu viņš mēdza doties no savas dzīvesvietas Monmartrā, kad bija tur apmeties no 1886. līdz 1888. gadam. Gleznā redzama vasarīga ainava ar laivām, kas pietauvotas Sēnas upes krastā, bet tālumā tikai nojaušami ir redzama Parīze. Gleznu trio vēl ir darbi "Ponts sur la Seine à Asnières" ("Tilti pār Sēnu Anjērā") un "Restaurant de la Sirène" ("Restorāns Sirēna"), kas arī tapuši 1887. gadā un rada pilnīgu ainavu, kas bija visapkārt Van Gogam, raksta "Christie’s". Kopumā Anjērā Van Gogs radīja ap 40 darbu.