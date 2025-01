Nosaukti "Purvīša balvas 2025" kandidāti; Zuzāns noslēdz sadarbību ar balvu

"Purvīša balvas " neatkarīgo ekspertu darba grupa noslēgusi divus gadus ilgu darba posmu un, izvērtējot visus fināla atlasei nominētos 24 māksliniekus un mākslinieku grupas, kuru radošais sniegums atzīts kā nozīmīgs notikums Latvijas vizuālās mākslas ainā laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, nosaukusi "Purvīša balvas 2025" kandidātus. Līdz ar kandidātu izziņošanu, par sadarbības pārtraukšanu ar balvu paziņojis tās līdzšinējais atbalstītājs un viens no dibinātājiem, uzņēmējs Jānis Zuzāns .

"Purvīša balvai 2025" fināla nominanti:

Paula Zvane par personālizstādi "Neredzams" galerijā "LOOK!" (02.–24.02.2024.).





Uzvarētāju izvēlēsies starptautiska žūrija

Balvas kandidātu darbu izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē būs skatāma no 12. aprīļa līdz 8. jūnijam. "Purvīša balvas 2025" laureāts tiks paziņots 23. maijā.

"Purvīša balvas" laureātu izvēlēs starptautiska žūrija septiņu profesionāļu sastāvā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce; muzeja un "Purvīša balvas" patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns; galerists, kurators, Dānijas izstāžu telpas "Kunsthal 44 Møen" līdzdibinātājs Renē Bloks (René Block); franču kurators, mākslas kritiķis, grāmatas "Attiecību estētika" autors, Parīzes "Palais de Tokyo" līdzdibinātājs, viens no mākslas institūcijas "Montpellier Contemporain" (MoCo) dibinātājiem Nikolā Burjo (Nicolas Bourriau); Kopenhāgenas mākslas telpas "Overgaden – Laikmetīgās mākslas institūts" vadītāja un galvenā kuratore Rea Dalla (Rhea Dall); kuratore, rakstniece, Atēnu Kunsthalles un mākslas un kultūras žurnāla "South as a State of Mind" dibinātāja, SPARK (Austrija) mākslas meses līdzdibinātāja Marina Fokidis; mākslas kolekcionāre, "VV Foundation" dibinātāja Vita Liberte.