DMDM atklās vērienīgu Baltijas mūsdienu stikla mākslas izstādi "Slāņi"

No šī gada 15. februāra līdz 18. maijam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10, Rīgā, varēs apmeklēt vērienīgu Baltijas mūsdienu stikla izstādi "Slāņi", kurā piedalās 24 stikla nozarē aktīvi strādājošie mākslinieki no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Izstāde pulcē 24 dažādus profesionālos autorus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuru primārais pašizteiksmes materiāls ir stikls. Līdztekus tā veido zināmu kopsavilkumu par stikla mākslas nozares šodienas iespējām un pēta, kas rada stikla darba vērtību – vizuāli neatvairāms skaistums vai konceptuāls vēstījums.

Baltijas mūsdienu stikla mākslas izstādē pārstāvēto autoru darbus konkursa kārtībā izvēlējās kuratores – Kati Kerstna (Igaunija), Daļa Truskaite (Dalia Truskaitė, Lietuva), Bārbala Gulbe un Marta Ģibiete (Latvija) sadarbībā ar piesaistītiem vietējiem un starptautiska mēroga ekspertiem. Ekspozīcijai atlasīti 23 Baltijas mākslinieku autordarbi un kopdarbi – deviņi no Latvijas, septiņi no Lietuvas un septiņi no Igaunijas.