LNB atklās Ukrainas mākslinieku izstādi "Safe Place. Drošā vieta"

"Kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā projektu veidošana par šo karu kļuva par vienu no mūsu vissvarīgākajām misijām. Kopš 2022. gada mēs esam radījuši vairāk nekā 100 plakātu izstādes visā pasaulē. Viens no spēcīgākajiem konceptiem, ko esam izpētījuši, ir "Safe Place" ("Drošā vieta"). Droša vieta ir kas vairāk par fizisku telpu; tā ir arī iekšēja stāvokļa sajūta, emocionāla un mentāla patvēruma vieta, kur vari būt pats un nebaidīties no nosodījuma vai apdraudējuma," aksta Anna Sarvira, "Pictoric" kuratore.