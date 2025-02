Atklās modernisma un Art Deco stila plakātu izstādi

No 2025. gada 4. marta līdz 2026. gada 28. februārim Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā norisināsies izstāde "Modernisma un Art Deco plakāti Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados", portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāvji.

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs turpina tradīciju atklāt pašmāju un ārzemju skatītājiem Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu kultūras un mākslas ainavas novatoriski izteiksmīgo pusi. Viens no dedzīgākajiem klasiskā modernisma pārstāvjiem Romans Suta (1896–1944) bija universālas dabas mākslinieks, kurš uzskatīja, ka mākslai jāaptver un jāveido saikne ar visām jaundibinātās valsts dzīves jomām. Plakātu starpkaru periodā kā īpašu vēstījuma formu aktīvi izmantoja arī viņa biedri Rīgas mākslinieku grupā, raksta izstādes veidotāji.

20. gadu pirmajā pusē Latvijā valdīja Pirmā pasaules kara izraisīts ekonomisks sabrukums, tajā pašā laikā no evakuācijas Krievijā atgriezās mākslinieki, inspirēti ar "kreisā avangarda" idejām, ko mūsdienās pieskaitām klasiskajam avangardam. Viņu izstrādātos plakātus var uzskatīt par aktīviem mākslas eksperimentiem. Daļa Rīgas mākslinieku grupas biedru pieslējās sociāldemokrātu idejām, un viņu politiskie – visbiežāk vēlēšanu – plakāti ir sociāli asi. Šai ziņā sevišķi izceļami Jāņa Liepiņa pirmo Latvijas brīvvalsts gadu darbi, kuros viņš konsekventi lieto konstruktīvistu iecienīto krāsu salikumus, figūru mērogu pārspīlējumus, kāpinātas, pat afektētas emocijas. Agrīnās Latvijas valsts plakātus ir darinājis arī viens no spožākajiem Rīgas mākslinieku grupas pārstāvjiem Jēkabs Kazāks. Iedvesmojoties no modernās mākslas virzieniem un avangarda idejām, tika radīti spilgti grafiskie paņēmieni, kas precīzi pildīja uzdevumu, reklamējot notikumus, preces un pakalpojumus.