Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā atklās Ievas Raudsepas izstādi "Tokijas lielceļa aina"

Savā jaunākajā izstādē māksliniece Ieva Raudsepa atrādīs savu video darbu "Tokijas lielceļa aina", kuram iedvesmu smēlusies no kinorežisora Andreja Tarkovska 1972. gadā uzņemtās filmas "Solaris". Filmas sižeta līnija sākas ar dienu pirms Krisa Kelvina došanās uz kosmosa staciju, kas riņķo ap planētu ar tādu pašu nosaukumu. Vienā no epizodēm, kas uzņemta no braucošas automašīnas, redzam nākotnes pilsētu. Šīs iedomātās metropoles plašo un straujo transporta tīklu Tarkovskis filmēja Tokijas lielceļos 1971. gadā.