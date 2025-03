Rīgā šogad gaidāmas divas vērienīgas Itālijas mākslas izstādes

Mākslas muzejā "Rīgas birža" un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā šogad būs skatāmas divas vērienīgas Itālijas mākslas izstādes no Ufici galerijas Florencē un Madamas pils muzeja Turīnā.

No 22. maija līdz 24. augustam Mākslas muzejā "Rīgas birža" (MMRB) viesosies izstāde no Madamas pils muzeja Turīnā "Palazzo Madama. Itālijas māksla un amatniecība 6.–19. gadsimts", savukārt no 5. jūlija līdz 26. oktobrim Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) norisināsies izstāde no Ufici galerijas Piti pils Modernās mākslas galerijas Florencē "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi". Abi projekti notiek ar Itālijas Republikas vēstniecības Rīgā atbalstu.

"Latvijas Nacionālā mākslas muzeja šī gada vasaras izstāžu programma piesaka vērienīgu, līdz šim izvērstāko pieteikumu sadarbībai ar Itāliju. Tās kultūras slānis ir tik daudzpusīgs un pievilcīgs, ka spētu apmierināt viskritiskākos prātus. Divi lielie izstāžu projekti gan runā par tradīciju, gan izceļ jaunas kvalitātes, kuras ir tik būtiskas šodienas apstākļos mums visiem. Daudzveidība, spēja sadarboties, kopīgu ideju uzsvērums, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana un aizsardzība, dalīšanās ar to – tie ir jautājumi, kas šobrīd ir visu mūsu dienas kārtībā," preses konferencē 6. martā sacīja LNMM direktore Māra Lāce.

Foto: Publicitātes foto

Izstāde "Palazzo Madama. Itālijas māksla un amatniecība 6.–19. gadsimts" ietvers vairāk nekā 100 Turīnas mākslas muzeja Madamas pils (Palazzo Madama) kolekcijas dekoratīvi lietišķās mākslas priekšmetus – izcilus paraugus no darbnīcām un manufaktūrām visā Itālijā, sniedzot plašu ieskatu amatnieku virtuozitātē.



Madamas pils direktors Prof. Džovanni Karlo Federiko Villa (Giovanni Carlo Federico Villa) sacīja: "Meistarība – tas ir noslēpums, kas ir itāļu radošuma un ģenialitātes pamatā. Augstā prasmju kvalitāte ir ļāvusi lielajiem māksliniekiem radīt meistardarbus, kas ir pārdzīvojuši gadsimtus un apbūruši veselas paaudzes. Madamas pils, kuras krājumā atrodas 70 000 darbu, un kas ir viena no apjomīgākajām lietišķās mākslas kolekcijām pasaulē, ar lielu prieku iesaistījās dialogā ar Mākslas muzeja "Rīgas birža" vadību, lai izveidotu izstādi, kas, cerams, apburs Latvijas publiku un atdzīvinās attiecības starp mūsu kultūrām."

Izstādē "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" tiks eksponēti 86 meistardarbi no Ufici galerijas (Galleria degli Uffizi) Piti pils (Palazzo Pitti) Modernās mākslas galerijas kolekcijas dialogā ar izcilākajiem 19. gadsimta beigu – 20. gadsimta sākuma darbiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Izstādes līdzkurators Gvičardo Sasoli de Bjanki Stroci (Guicciardo Maria Sassoli de’ Bianchi Strozzi Cavina) raksturoja projekta galvenos uzsvarus: "Izstāde atklāj kopīgās saiknes, reālās attiecības un sakarus, kas ir pastāvējuši laika gaitā Eiropas mākslā: Latvijas mākslinieki devās uz Itāliju, Itālijas mākslinieku darbi tika rādīti lielās izstādēs Latvijā. Esam atlasījuši darbus, kas apliecina visus šos mākslinieciskos apmaiņas procesus. Izstāde ir piemērs pētniecībai, kas ne tikai izgaismo pagātni, bet arī palīdz veidot un atjaunot tiltus un sakarus, veicinot augstākā līmeņa kultūras diplomātiju."

Foto: Publicitātes foto. Piti pils

Projektu "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" realizē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Ufici galeriju un biedrību "Nuova Artemarea" ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Rīgas domes, Itālijas Republikas vēstniecības Rīgā, Latvijas Republikas vēstniecības Itālijā atbalstu. No Itālijas puses projekta īstenošanā piedalās Ufici galerijas Piti pils Modernās mākslas galerijas vadītājas Vanesa Gavjoli (Vanessa Gavioli) un Elena Markoni (Elena Marconi), kā arī viens no spožākajiem Itālijas jaunās paaudzes mākslas zinātniekiem un kuratoriem Gvičardo Sasoli. Kuratore no Latvijas puses ir LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, ekspozīcijas dizaina autors Artūrs Analts.

Izstāde "Palazzo Madama. Itālijas māksla un amatniecība 6.–19. gadsimts" top ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu un ir daļa no viena miljona eiro lielā ieguldījuma vērienīgās kultūras norisēs, gatavojoties fonda 15 gadu jubilejai. Projekta vadītājas – Daiga Upeniece un Elisabeta Rabajoli (Elisabetta Rabajoli), izstādes scenogrāfs Reinis Suhanovs, izstādes kataloga galvenā redaktore Dr. art. Silvija Grosa.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!