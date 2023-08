Pārlūkojot padomju laika periodiskos izdevumus un pievēršot uzmanību preses rakstītajam par vienu no nozīmīgākajiem mūsu glezniecības klasiķiem – Jani Rozentālu –, paveras īpatna aina. No vienas puses, Rozentāls joprojām tiek izcelts kā viens no nozīmīgākajiem latviešu glezniecības vecmeistariem, no otras – ar Rozentāla mantojumu sabiedrība tiek iepazīstināta tikai daļēji, apejot, noklusējot vai kritizējot to mantojuma daļu, kas netika atzīta par pieņemamu padomju ideoloģijai.