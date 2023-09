Mākslas centrā " Zuzeum " no 8. septembra līdz 3. decembrim būs aplūkojama jauna, eklektiska izstāde "Redzes lauks", kurā būs eksponēti 80 darbi no Zuzānu kolekcijas.

"Redzes lauks" — tā ir eklektiska 80 mākslas darbu — gleznu, skulptūru un audiovizuālo mediju — izlase no plašās Zuzānu kolekcijas. Pēc kuratores skatījuma — "mākslas darbi ir laikmeta liecības, kas tapušas dažādu politisko iekārtu, kultūras strāvojumu un sociālo normu ietekmē".

"Katrs darbs aicina izstādes apmeklētāju apdomāt to, kā indivīda attiecības ar sevi ietekmē tā spēju veidot veselīgas saites ar citiem sabiedrības locekļiem, sākot no romantiskām partnerattiecībām līdz politiskām aliansēm un cilvēku un citu būtņu līdzpastāvēšanu," vēsta izstādes veidotāji.

Projekta uzmanības centrā — mākslinieku spēja redzēt tieši un skaidri, kas ir tikpat svarīga katram no mums. Izstādes mērķis — dot apmeklētājiem iespēju ieraudzīt un atklāt pašiem savas "aklās zonas" un izprast, kā personīgas izvēles var ietekmēt globālus procesus.

Tīna Pētersone (1994) ir neatkarīga kuratore. Ieguvusi maģistra grādu kuratora specialitātē Goldsmita koledžā Londonas universitātē. Šobrīd Tīna apgūst Laikmetīgās publiskās mākslas kuratora kursu Gēteborgas Universitātē un strādā kā vieskuratore mākslas centrā Zuzeum Rīgā un ETC. Magazine Ļubļanā, Slovēnijā. 2020. gadā Tīna ieguva pirmo "Jaunā kuratora" balvu Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2021 konkursa ietvaros. 2021. gadā Tīna ar domubiedriem izveidoja mākslas telpu TUR un kūrēja izstāžu programmu, no kurām divas izstādes tika nominētas Purvīša balvai. 2022. gadā LR Kultūras ministrija nominēja kuratori Cité Internationale des Arts rezidencei Parīzē, kā arī CEC ArtsLink organizācija piešķīra starptautisko stipendiju Hyde Park Art Center rezidencei Čikāgā, ASV. 2023. gadā viņa tika izraudzīta Baltijas stipendijai Performa biennālē Ņujorkā, ASV, kas sāksies 2023. gada septembrī.