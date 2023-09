Radošajā kvartālā " Provodņiks ", svētdien, 3.septembrī, norisinājās otrais un noslēdzošais pasākums šajā sezonā no ielu mākslas pasākumu sērijas "ROW" (Riga Open Wall). Šoreiz pasākuma programmā apmeklētājiem bija iespējams piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja dažādi ielu mākslinieki. Tai skaitā mākslinieks un pasākuma idejas autors Dainis Rudens.

Pasākuma laikā bija iespējams arī apmeklēt biedrības "The Typewriter Museum" rakstāmmašīnu izstādi. Kā varēja doties ekskursijās gida vadībā pa radošo kvartālu "Provodņiks", kas reiz bijusi gumijas izstrādājumu rūpnīca. Visbeidzot, "ROW" pasākuma ietvaros, tika atklāta fotoizstāde "Grafiti - pilsētas māksla". Izstādes autori - fotogrāfi Inese Grizāne un Dainis Ozols ir apkopojuši fotogrāfijās krāšņus grafiti zīmējumus no dažādām pasaules valstīm, tai skaitā arī no karadarbības zonas Ukrainā.