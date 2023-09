No 15. septembra līdz 16. novembrim ISSP Galerijā būs skatāma Arņa Balčus izstāde "Scēna", kas pievēršas šodienas jauniešu alternatīvajai subkultūrai, dēvētai arī par "jauno scēnu" jeb vienkārši "scēnu".

Arnis Balčus ir fotogrāfs, žurnālists, kultūras projektu vadītājs, žurnāla "Foto Kvartāls" redaktors un "Rīgas Fotomēneša" direktors. Ieguvis bakalaura grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē un maģistra grādu fotogrāfijā Vestminsteras universitātē Londonā. Viņam bijušas personālizstādes Londonā, Rīgā, Glāzgovā, Bratislavā, Berlīnē, Malmē, Belostokā u.c. Iznākušas grāmatas "Victory Park" (BaveBooks, 2016), "Myself, Friends, Lovers and Others" (DieNacht, 2020) un "Nākotne pieder nākotnes cilvēkiem" (Kultkom, 2021). Savos darbos Balčus galvenokārt pievēršas Latvijas sabiedrībai un videi, atklājot nacionālās identitātes īpatnības un pretrunīgas sociālpolitiskās parādības.