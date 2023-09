Vaicātas, kā kuratoru duets nonācis pie draudzību tēmas, abas uzsver, ka viņu kuratoriālajā praksē to nevar saukt par "tēmu". Lāce un Noka raugās uz to kā daļu no dzīves un darba procesa. "Mākslinieki, kuri šodien ir šeit, zina, ka mūsu darba metodes ir sarunas, satikšanās un dinamiska izpēte, kas balstīta starptautiskos starppaudžu tīklojumos, tādēļ draudzība viemēr ir bijusi klātesoša," paskaidro kuratores. Aplūkojot savstarpējās attiecības un to mikrovēstures, kuratores kopā ar māksliniekiem iedziļinājušās arī vēsturiskajos kontekstos, pētot individuālu pagātnes pieredzi un pārvērtējot to no šodienas skatpunkta.