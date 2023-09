"Martinsona balvas 2023" zelta apbalvojumu starptautiskajā kategorijā ieguva Milena Piršteliene no Lietuvas par darbu "Panikas istabas". Sudraba apbalvojumu ieguva Sju Dziveņa no Ķīnas ar darbu "Bonzai. Rituāls" un Marta Radiča no Ungārijas ar darbu "Alas strauts".