Nīderlandes mākslas detektīvam Arturam Brendam izdevās atgūt Covid-19 pandēmijas laikā no muzeja nozagto Vinsenta van Goga mākslas darbu, raksta britu medijs "The Guardian".

Nozagtā glezna – "Pavasara dārzs" ("The Parsonage Garden at Nuenen in Spring"), kas tapusi 1884. gadā – ir 3–6 miljonus eiro vērta.