Šī gada 7. oktobrī Valmierā tiks atklāta Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) organizētā izstāde "Pretrunu pilns zīmējums ar gaišredzības iezīmēm", kurā astoņi Latvijas mākslinieki reflektē par un mijiedarbojas ar Māra Bišofa daiļradi.

"Viņa mērķis ir atrast ačgārno un parādīt cilvēkiem, ja viņi paši to nespēj ieraudzīt. Bišofs provocē skatītāja ierasto pasaules uztveri. Kombinējot vairākas tēmas, rezultāts ir negaidīts, un Bišofs ir meistars, attīrot attēlu no visa liekā," skaidro izstādes kuratore Solvita Krese. Paralēli zīmējumiem Bišofa darbos liela nozīme ir tekstam, ko mākslinieks izmanto. "Bišofa teksti ir kā atsperīga vārdu spēle, kurā atsauces uz mākslas vēsturi, šodienas aktualitātēm, ikdienas vērojumiem mijas ar biogrāfiskiem faktiem un personīgām pārdomām un liek skaļi smieties ne vienam vien lasītājam," norāda Krese.

Astoņiem uzaicinātajiem māksliniekiem dots uzdevums – iedvesmojoties no un mijiedarbojoties ar Māra Bišofa radošo darbību, radīt jaunus darbus, kas neļauj palikt vienaldzīgam. Kriša Salmaņa asprātīgā un ironiskā intervence uz Valmieras jaunās teātra ēkas jumta īsi un precīzi definēs kultūras darbinieku izjūtas, vērojot nozares ķibeles nekustamo īpašumu jomā, Ingrīda Pičukāne Bišofa zīmējumus pārskatīs no sievietes skatupunkta, Vivianna Maria Stanislavska pievērsīsies klimata krīzes sekām, bet Ēriks Božis Bišofa divdimensionālajos zīmējumos ietvertās absurdās situācijas pārvērtīs instalācijās pilsētvidē. To, kas slēpjas aiz elektrotīklu transformatoru būdiņas durvīm, iztēlosies un par nacionālās identitātes stereotipiem ironizēs Agate Lielpētere. Kaspara Groševa neiespējamo objektu līnijas pārvērtīsies telpiskos zīmējumos Bišofa stilā, bet Ernests Kļaviņš ar animācijas palīdzību pētīs to, kā sarežģīts zīmējums pārtop vienkāršā un ar cik līnijām pietiek, lai attēlotu autora sākotnējo ieceri. Savukārt Marija Luīze Meļķe pievērsīsies pavisam tradicionālam medijam un formātam – pamīšus ar Māra Bišofa zīmējumiem viņas asprātīgās un poētiskās ilustrācijas, kurās māksliniece reaģē uz pasaules norisēm, regulāri tiks publicētas vietējā laikrakstā "Liesma".

Ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izstādes publiskā programma turpina LCCA misiju laikmetīgās mākslas notikumus padarīt pieejamus visdažādākajām sabiedrības grupām. Ar Latvijas Dabas fonda projekta Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt! atbalstu jau šī gada augustā un septembrī māksliniece Vivianna Maria Stanislavska strādāja Valmierā, iesaistot vietējos jauniešus mākslas darba idejas izstrādē un skiču veidošanā. Savukārt Ingrīda Pičukāne zīmējumu darbnīcā vairāku dienu garumā kopā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem veidoja zīmējumus par dzimumu un sociālo lomu tēmu mākslā, kas būs daļa no topošās izstādes. Izstādes publiskā programma visa oktobra garumā ikvienam laikmetīgās mākslas interesentam piedāvās daudzveidīgas aktivitātes kopā ar izstādes māksliniekiem.

Mākslinieka zīmējumi ir publicēti laikrakstos un žurnālos "The Washington Post", "The New York Times", "The Wall Street Journal", "The Boston Globe", "Jediot Achronot", "Ha Aretz", "Rolling Stone" u. c. 2015. gadā viņš veidoja vizuālo noformējumu 12. Baltijas Starptautiskajai mākslas triennālei Viļņā. Ir izdotas vairākas Bišofa darbu grāmatas, kā arī notikušas personālizstādes Izraēlā, Vācijā, Beļģijā, ASV un Latvijā.