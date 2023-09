Micēlijs ir sēņu pasaules smalkā, neredzamā daļa, kas plešas un attīstās bezgalīgos sazarojumos, vienlaikus esot daļai no vienota veseluma. Līdzīgi darbojas arī Latvijas un Vācijas mākslinieču tīklojums "Micēlija" (Mycelia), kas septembrī tiekas uz jaunu koprades procesu. Ieskatu līdzšinējā mākslinieču darbībā šobrīd var gūt izstādē "Micēlija. Tīklojums".

Izstādē apskatāmi darbi, kas māksliniecēm tapuši starptautiskos pāros. "Micēlija" jaunpienācēja ir Rasa Jansone, kura projektam ir pateicīga par "izsišanu" no sev ierastās līnijas, kas pašai nekad nebūtu ienācis prātā. Viņa saka: "Es saplusoju savu pēdējo gadu tēmu – Jaunavu Mariju – tiešām burtiskā veidā ar sēni, ar micēliju. Ar sēnes augļķermeni, to, kas izaug no micēlija virs zemes."