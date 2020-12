No ārpuses visai askētiskais gaišu ķieģeļu nams Āgenskalna ielā 29 diez vai nezinātājam liktu atskatīties un aizdomāties, ka tā "vēderā" slēpjas gan ļoti plaši un grezni dzīvokļi, ko padomju laikos piešķīra kultūras darbiniekiem, gan tādi neparasti objekti kā somu pirts pagrabā, kur kādreiz notikušas trakulīgas viesības, un viena no pirmajām privātajām apakšzemes stāvvietām Rīgā. No nama jumta paveras fantastisks skats uz Daugavu un plašu apkaimi. Vēl tagad uz nama pastkastītēm redzami tādi atpazīstami vārdi kā Kairiša, Lejaskalns un Stangrēvics, un te dzīvojuši arī tādi slaveni mūziķi kā Aleksandrs Kublinskis, Uldis Stabulnieks un citi.

Īpaši nami ar mākslinieku darbnīcām par speciālo fondu (Mūzikas, Mākslas, Literatūras un citu) līdzekļiem būvēti visā Padomju Savienībā un tās satelītvalstīs – ne tikai Rīgā, bet arī Austrumberlīnē, Minskā, Pēterburgā, Maskavā, Viļņā, Biškekā, Krasnodarā un daudz kur citur tā sauktajos jaunajos rajonos starp "kastīšmāju" standarta namiem redzami arī dzīvokļi un darbnīcas ar plašiem logiem un augstiem griestiem. Mūsdienās daudzas no šīm darbnīcām jau sen kā "ierakstījušās" privatizācijas shēmās, mainījušas īpašniekus un kļuvušas par smalkiem “penthouse” dzīvokļiem cilvēkiem, kam ar mākslas tapšanu tieša sakara ir maz, savukārt citur šajos dzīvokļos joprojām mīt mākslinieku, rakstnieku un komponistu pēcteči, kuru bērnība pagājusi bohēmiskā un radošā gaisotnē.

Āgenskalna ielas nama projekta autore ir arhitekte Vera Savisko, bet tā pasūtītāja bija Rīgas izpildu komitejas Kapitālās celtniecības pārvalde dzīvokļu celtniecības kooperatīva "Mākslinieks" uzdevumā. Šis nams jau no paša sākuma bijis neparasts ar to, ka tika paredzēts kā dzīvokļu kooperatīvs un arī tagad tā fasādi rotā plāksnīte ar uzrakstu "DZĪKS "Mākslinieks"" (Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība).