Rīgas porcelāns ir vērtība. Turklāt mērāma pēc dažādiem marķieriem un no atšķirīgiem skatpunktiem. Kolekcionāram elpa aizrausies, ieraugot mākslinieces Zinas Ulstes radīto eleganto servīzi "Laima", kuras kvalitatīvākā un augstvērtīgākā versija nonāca lielākoties pie kompartijas vadoņu ģimenēm vai gozējās Padomju Latvijas sasniegumu izstādēs, cits notrauks putekļus no vecāku kāzu dāvanas un īpašos brīžos dzers kafiju no "Neldas", "Vasaras", "Ausmas", "Ārijas" vai "Bitītes" krūzītēm. Bet daudziem no mums milzu sentimentāla vērtība būs sarkanpunktotā "Anita" vai kompota komplekts ar dzērvenītēm dekorā, kas bija un nereti joprojām ir daudzās mājās.

Rīgas porcelāna rūpnīcas (RPR) ražojumi, īpaši plānsienu porcelāna kafijas servīzes, pēdējo gadu laikā piedzīvojuši renesansi, pateicoties kolekcionāru pieprasījumam ārpus Latvijas. Igauņi un somi par RPR servīzi gatavi maksāt 400 un vairāk eiro. Tagad šos priekšmetus novērtē arī pašu mājās. Vairākus gadu desmitus nostāvējušas dziļākajos bufetes un trauku skapja plauktos vai pat šķūnīšos, tās kautrīgi, bet pārliecinoši pastumj malā 90. gadu hitu "franču stiklu" un bezpersoniski vienādās brokastu krūzes ar dažādas kvalitātes korporatīvajiem saukļiem, logotipiem un raibām bildītēm virsū. Un tas vēlreiz atgādina, ka mūsu vēsture spoguļojas it visā, arī visparastākajā tējkannā, kafijas krūzītē vai olu trauciņā ar tautumeitas bruncīšiem.

"Jā, Rīgas porcelāns Padomju Savienības laikā kotējās augstu," saka Rīgas Porcelāna muzeja direktore Iliana Veinberga. Muzejs šodien ir tiešs RPR mantinieks, kas glabā kādreizējo rūpnīcas muzeja krājumu. Viņa norāda, ka emocionāli Baltijas valstīs ražotais allaž tika vērtēts kā Rietumu pasaulei tuvāks. No padomju laika porcelāna ražotnēm visspēcīgākā bija Lomonosova rūpnīca Ļeņingradā, kas vēl pirms revolūcijas Krievijā strādāja imperatoram un arī vēlāk bija pirmā un galvenā ar tādām prasmēm un zināšanām, kādas bija reti kur Eiropā. Savukārt siluets, atturīgais dizains un stils bija galvenā Rīgas porcelāna rūpnīcas ražojumu priekšrocība.