75. dzimšanas dienu svin gleznotāja Biruta Delle

"Delle gleznojot gandrīz vai visus 100 procentus paļaujoties uz savu zemapziņu, viņa spēj uztvert un uzlikt uz audekla to, ko viņai sniedz šī noslēpumainā un reizē katrā no mums esoša pasaule, tikai ne katram izdodas atrast turp ceļu. Delle vienmēr paļāvusies uz to, jo zemapziņa atklāj viņas mākslinieka būtību. Lielais vientuļnieks, mūžīgais meklētājs, nesaprastais un tik bieži nepieņemtais. Kurš ir lieks olīvu dārzā, vai Delle mainījusies savā glezniecībā, kas nācis klāt, kas zudis, šo pavedienu mums palīdzēs šķetināt 1977. gada darbs, kuram līdzās darbi no nākamajām desmitgadēm.[..]..mākslā noiets iespaidīgs ceļš, sarežģīts un pat sāpīgs, bet arī gandarījuma veldzi sniedzošs," raksta galerijas "Daugava" pārstāvji.

Biruta Delle mācījusies Latvijas Valsts mākslas akadēmijā, ko absolvējusi 1967. gadā. Kā viens no viņas nozīmīgākajiem pedagogiem tiem minēts Konrāds Ubāns. Izstādes māksliniece piedalās kopš 1967. gada. Delle ir Mākslinieku savienības biedre kopš 1975. gada. Mākslinieces darbi atrodas Nacionālā mākslas muzeja krājumā, Mākslinieku savienības kolekcijā un daudzās privātās kolekcijās.

2013. gadā izdots mākslas zinātnieces Andas Treijas sastādīts Birutas Delles darbu albums, kurā atrodamas aptuveni 200 mākslinieces darbu reprodukcijas. Izdevējs – galerija "Daugava".

"Biruta Delle mākslinieciskajā darbībā un dzīves norisēs vienmēr saglabājusi individuālu redzespunktu, glezniecību izmantojusi kā patiesības atklāsmes veidu. Mākslinieces darbos liela nozīme sižetiem, šifrētam saturam, zemtekstiem. Figurālajās kompozīcijās Delle risinājusi filozofiskus jautājumus, portretos pievērsusies galvenokārt radošu personību atklāsmei, ainavās visbiežāk izmantoti pilsētas nomales motīvi, kuros mazsvarīgāks ir konkrētais redzējums, bet suģestē noskaņa, emocionālā atklāsme. Visa mākslinieces glezniecība atklāj savas paaudzes iekšējās pretrunas, dramatismu, pat traģismu, kas nereti savijas ar tiešu ironiju," par māksliniece teikts enciklopēdijā "Māksla un arhitektūra biogrāfijās" (1995).