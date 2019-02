Abū Dabī Luvrā būs aplūkojami Rembranta un Vermēra meistardarbi

Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētas Abū Dabī Luvras muzejā februārī tiks izstādītas holandiešu vecmeistaru Rembranta un Jana Vermēra gleznas, ziņo Lielbritānijas medijs "The Guardian".

Abu mākslinieku darbi ir daļa no muzeja 2019. gada pirmās izstādes "Rembrants, Vermērs un Holandes Zelta laikmets: Leidenes kolekcijas un Luvras meistardarbi" (Rembrandt, Vermeer and the Dutch Golden Age: Masterpieces from the Leiden collection and the Musée du Louvre), kas ir veltīta slavenajiem Nīderlandes māksliniekiem.

"Rembrants ir Zelta laikmeta meistars," saka muzeja vadītājs Manuels Rabate. "Viņš ir universāls ģēnijs, viņš ir saistīts ar pasauli."

Starp 95 izstādes darbiem ir Vermēra glezna "Jauna sieviete, kas sēž pie klavesīna" ( Young Woman Seated at a Virginal) un Rembranta "Vīrieša portrets" (Portrait of a Man), kā arī Rembranta "Jauna vīrieša galvas un lūgšanā saliktu roku kā Kristum studija" (Study of the Head and Clasped Hands of a Young Man as Christ in Prayer), kuru muzejs iegādājies savai pastāvīgajai ekspozīcijai.