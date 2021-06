Aicina pieteikties tiešsaistes mākslas, tehnoloģiju un digitālā radošuma pasākumam 'Augmentētā Eiropa'

Pirmdien, 14. jūnijā, pulksten 19 platformā "Zoom", norisināsies starptautiskā Eiropas Savienības projekta "AugE" noslēguma pasākums "Augmentētā Eiropa. Mūsu nākotne ir savienota".

Kā "Delfi" informē organizatori no RIXC, pasākuma koncerta un prezentāciju programmā priekšnesumu sniegs nigēriešu izcelsmes mūziķis no Itālijas, Deivids Blanks (David Blank), kā arī ar sabiedrībā aktuālām tēmām mākslas un radošuma kontekstā iepazīstinās vietējie un ārzemju mākslinieki un eksperti. RIXC māksliniece Rasa Šmite iepazīstinās ar to, kā klimata pārmaiņas un ekoloģiju ir iespējams iepludināt mākslā, digitālais grieķu futūrists Dimitris Dimitriadis ielūkosies, kā nākotnē uzņēmējdarbību varētu veicināt sociālie tīkli un radošums, kamēr kanādiešu mākslinieks un inženieris no Berlīnes – Maikls Angs (Michael Ang) jeb Mangs (Mang) iepazīstinās, kā grafiti ir iespējams radīt digitāli, ar mākslas starpniecību savienojot cilvēkus no dažādām lokācijām.

RIXC aicina pieteikties visus interesentus līdz šīs nedēļas sestdienai, 12. jūnijam šeit! Dalībai pasākumā nav vecuma ierobežojuma, taču īpaši tiek gaidīti jaunieši, studenti un skolēni. Pasākums ir bezmaksas.

"Augmentētā Eiropa" jeb "AugE" ir četru Eiropas mākslas centru kopprojekts, ko organizē "MEET" Mediju mākslas centrs Milānā, "Public Art Lab" Berlīnē, "MADE Group Salonikos", kā arī Jauno mediju kultūras centrs RIXC Rīgā. Projekta ietvaros mākslas centri no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim organizēja četru ideatonu jeb tiešsaistes radošo darbnīcu, lekciju un diskusiju sēriju jauniešiem, kurā tika meklētas inovatīvas idejas par sabiedrībā aktuālām tēmām, kā, piemēram, sociālā iekļaušanās un vienlīdzība (MEET - Milāna, novembris, 2020), starpkultūru izpratne (Public Art Lab - Berlīne, decembris, 2020), klimata pārmaiņas, māksla un izolācija, (RIXC - Rīga, marts, 2021) un nodarbinātība, radošums un uzņēmējdarbība (MADE Group - Saloniki, aprīlis, 2021).

Programma

Tiešaistē / Zoom

Pulksten 19 Ievads un iepazīšanās

Pulksten 19.10 MEET Digitālās kultūras centrs (Milāna, IT) ideatona rezultātu un tēmas prezentācija. "Dažādība, vienlīdzība un sociālā iekļaušana labākai Eiropai".

Koncerts no MEET centra Milānā, Deivids Blanks (David Blank)

Pulksten 19.20 MADE Group (Saloniki, GR) ideatona rezultātu un tēmas prezentācija. "Radošās iespējas jauniešiem startup un sociālo mediju laikmetā".

Vieslekcija ar digitālo fūturistu, Dimitrisu Dimitriadisu.

Koncerts no MEET centra Milānā, Deivids Blanks (David Blank)

Pulksten 19.40 RIXC (Rīga, LV) ideatona rezultātu un tēmas prezentācija. "Klimata pārmaiņas, māksla un izolācija".

Vieslekcija ar laikmetīgo mediju mākslinieci, Rasu Šmiti.

Koncerts no MEET centra Milānā, Deivids Blanks (David Blank)

Pulksten 20 Public Art Lab (Berlīne, DE) ideatona rezultātu un tēmas prezentācija. "Sasaistot cilvēkus un vietas".

Vieslekcija ar mākslinieku Maiklu Angu (Michael Ang).

Koncerts no MEET centra Milānā, Deivids Blanks (David Blank)

Pulksten 20.20 Noslēgums

Pulksten 20.30 - Rasas Šmites un Raita Šmita mākslas darba "Atmosfēriskais mežs" pilnas video versijas demonstrācija platformā "Spatial Chat". Sarunas ar pasākuma vadītājiem.

Atgādinām, ka mākslas darbs "Atmosfēriskais mežs" līdz 8. augustam ir apskatāms Latvijas Nacionālajā muzejā "Purvīša balvas" izstādē. "Atmosfērisko mežu" par pasākuma centrālo mākslinieciskā vēstījuma atslēgu ir izvēlējusies pasākuma mākslinieciskā kuratore, mākslas centra "Public Art Lab" (Berlīne) vadītāja Sjūza Popa (Susa Pop). Pasākuma laikā tas savienos projekta partnerus un Eiropas pilsētas reāllaikā – digitālā darba versija vienlaicīgi tiks projicēta pilsētvidē Berlīnē un MEET Digitālajā kultūras centrā Milānā. Pilnu mākslas darba video versiju, unikāla iespēja būs vērot pēc pasākuma oficiālās daļas, jaunajā virtuālajā platformā "Spatial Chat".

"Spatial Chat" ir virtuāla telpa, kurā cilvēki grupās var sarunāties par dažādām tēmām. Atšķirībā no break-out istabām platformā Zoom, dalībnieki var sadalīties grupās vienkārši ar kursoru velkot savu profila attēlu. Noteiktajai virtuālajai istabai var pieslēgties jebkurš cilvēks jebkurā laikā caur virtuālās "Spatial Chat" istabas saiti. Saite uz pasākuma platformu – šeit.