Amerikā aizliedz vairāk nekā Latvijā: kāpēc tagad uzplaukst mākslas cenzūra?

Nesenais incidents ar igauņu keramiķa Sandera Raudsepa provokatīvo skulptūru izņemšanu no Marka Rotko mākslas centra pēc Daugavpils domes rīkojuma jau atkal uzjundījis diskusiju vētru par to, vai Latvijā pastāv mākslas cenzūra. Lai arī Satversme garantē vārda un izteiksmes brīvību, pēdējo desmit gadu laikā vairāki publiski izskanējuši gadījumi apliecina, ka diemžēl tā mēdz būt tikai formalitāte. Vienlaikus Latvija nebūt nav vienīgā demokrātija, kas saskaras ar mākslas cenzūru – vēl sliktāka situācija ir "demokrātijas citadelē" ASV, kur aktuālās sabiedriskās kustības kā "MeToo" un "Black Lives Matter" paradoksālā kārtā veicinājušas mākslas institūciju pašcenzūru.

Pasaulē dominē politiskā cenzūra



Kā pavisam svaigi iznākušajā pētījumā "Cenzētā māksla mūsdienās" raksta mākslas kritiķis Garets Hariss, šobrīd "cenzūra ir kļuvusi par svarīgāko tēmu" un "mākslinieki, muzeji un vēsturiski pieminekļi tiek "atcelti" nepārtrauktu kritisku debašu rezultātā, kurās tiek vērtēts to statuss un vērtība." Kritiķis uzskata, ka pandēmija, antiintelektuālu populistu valdību uzplaukums visā pasaulē un masu protesti pret diskrimināciju un nevienlīdzību, piemēram, "Black Lives Matter", ir būtiski mainījuši līdzšinējās perspektīvas un principus attiecībā pret mākslas uztveri.

Laikmetīgo mākslu un iepriekšējo paaudžu darbus šobrīd vērtē pēc pilnībā atšķirīgiem, politiski iekrāsotiem kritērijiem, un tas "rada jautājumu, vai transgresīvās mākslas darbi ir kļuvuši par bandiniekiem mūsdienu polarizētajā pasaulē, šīs mākslas šokējošo vērtību izmantojot kā propagandas ieroci." Hariss atgādina "atcelšanas kultūras" pretinieku bieži izmantoto argumentu, ka, vadoties pēc mūsdienu standartiem, lielākā daļa 20. gadsimta nozīmīgāko mākslinieku, pat Pablo Pikaso un Salvadors Dalī, šodienas mākslas pasaulē vienkārši tiktu "atcelti".

Visdrīzāk nevienu īpaši neizbrīnīs politiskā cenzūra tādās valstīs kā Ķīna, Krievija un pat Brazīlija, kur labēji radikālā prezidenta Žaira Bolsonaru laikā valsts īpaši vērsās pret LGBT kopienas pārstāvju radītajiem mākslas darbiem. Kopš noziedzīgā iebrukuma Ukrainā arī Krievijas publiskā telpa ir piedzīvojusi radikālas pārmaiņas, ieviešot stingru cenzūru attiecībā uz kara tēmu, un tikko tam pievienojusies arī LGBTQ "propagandas" kriminalizēšana, kas, saprotams, ietver arī jebkādas mākslas izpausmes. Pēc līdzīgiem un vēl skarbākiem kritērijiem mākslas scēna funkcionē arī Ķīnā, kur par leģendāru kļuvis mākslinieks un cenzūras noliedzējs Ajs Veivejs (attēlā zemāk centrā), kuru 2011. gadā pat aizturēja un 81 dienu turēja ieslodzījumā it kā par "ekonomiskiem noziegumiem".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Līdzīgs liktenis piemeklēja arī turku mākslinieci un žurnālisti Zehru Doganu, kurai 2017. gadā Turcijas varas iestādes piesprieda divus gadus un 10 mēnešus ilgu cietumsodu par gleznu, kurā attēlota kāda pilsēta valsts kurdu apdzīvotajā dienvidaustrumu reģionā, kas tika iznīcināta Turcijas militārajā operācijā 2015. gadā. Bet vēl šokējošāka daudziem varētu šķist ziņa, ka arī šobrīd mūsu reģiona militāri nozīmīgākais spēlētājs un lielākais Ukrainas atbalstītājs – Polija –, kur pie varas jau ilgi ir labēji konservatīva valdība, bargi vēršas pret varas ieskatā "neatbilstošas" mākslas demonstrāciju, visbiežāk izmantojot tā dēvēto "zaimošanas likumu".

2019. gadā māksliniece Elžbieta Podlešņa pat tika apcietināta par sava mākslas darba pavairošanu, kurā attēlota Jaunava Marija ar nimbu LGBTQ kopienu reprezentējošajās varavīksnes krāsās. Kā raksta portāls "Artnews", tad saistībā ar "zaimošanas likuma" pārkāpumiem 2020. gadā ierosinātas pat 146 krimināllietas, kas 29 gadījumos beigušās ar notiesājošu spriedumu. "Artnews" norāda, ka Polijā šāda politika ir novedusi pie stingri izteiktas mākslinieku un mākslas institūciju pašcenzūras, un īpaši lielās bailēs dzīvo tieši LGBTQ kopienas pārstāvji, pret kuriem varas iestādes vēršas visbiežāk. Uz šo kritisko situāciju savā ziņojumā norāda mākslinieciskās brīvības saglabāšanai veltītā ASV organizācija "Artistic Freedom Initiative".

Taču arī pašā "demokrātijas šūpulī" ASV mākslas un varas attiecības nepārtraukti rada konfliktsituācijas. Vēsture glabā liecības par tādiem skandaloziem gadījumiem kā 1990. gada tiesas prāva pret Sinsinati Laikmetīgās mākslas centra direktoru par skandalozā fotogrāfa Roberta Mapltorpa darbu eksponēšanu (apsūdzība pornogrāfijā) vai Ņujorkas eksmēra Rūdija Džuljāni centieniem 1999. gadā slēgt izstādi Bruklinas muzejā tajā iekļautās Krisa Ofili gleznas "The Holy Virgin Mary" dēļ. 2020. gadā skandālu pasaules mākslas aprindās sacēla vairāku muzeju (Vašingtonā, Hjūstonā, Bostonā un Londonā) lēmums uz 2024. gadu pārcelt ilgi plānotu kanādiešu mākslinieka Filipa Gustona retrospekciju, baidoties no sabiedrības reakcijas uz Gustona darbos atkārtoto kukluksklana motīvu. Šeit, protams, neiztikt arī bez daudzajiem gadījumiem ar gāztajiem ASV Pilsoņu kara militāristu un valstsvīru pieminekļiem "Black Lives Matter" kustības iespaidā (iespējams, to pārspēs tikai Ukrainas kara radītais naids pret krievu kultūras un padomju mantojumu).

Latvijā satrauc plikumi un reliģija

Ja atgriežamies Latvijā, tad vēsturiskā griezumā politiskā cenzūra mākslā mūsu platuma grādos nav nekas unikāls un jauns – tā pastāvēja gan pirms pašas Latvijas valsts nodibināšanas, gan pirmās brīvvalsts laikā (visspilgtāk, protams, Ulmaņa autoritārā režīma laikā), gan arī turpmāko okupācijas varu laikā. Lai arī cenzūra bija aizliegta Satversmē, tas netraucēja pat agrīnās demokrātijas laikā, piemēram, ieviest aizliegto grāmatu un preses izdevumu sarakstu – Izglītības ministrijas komisija no 1927. gada publicēja "sēnalu un neķītrību literatūras" sarakstus ar izplatīšanai un tirgošanai aizliegtajiem izdevumiem.

Padomju okupācijas laikā gan tēlotājmākslā, gan literatūrā un kino lielākoties pastāvēja pašcenzūra, tāpēc skandālu ar darbu izņemšanu un izstāžu slēgšanu nebija daudz. Saprotams, ka ideoloģiskās cenzūras ietvaros tika aizvākti dažādi "buržuāziskās Latvijas" pieminekļi kā Annas Vērmanes obelisks Vērmaņdārzā. Par skaļāko atgadījumu noteikti saucama 1984. gadā Mākslas dienu ietvaros sarīkotās izstādes "Daba. Vide. Cilvēks" slēgšana, ko izraisīja austrumvācu komunistu delegācijas sašutums par izstādes saturu – vairāku desmitu tālaika mākslinieku provokatīviem darbiem.

Tāpēc šķietami paradoksāli, taču patiesībā likumsakarīgi pēdējo 10 gadu laikā skandalozi atgadījumi ar centieniem publiski nosodīt un pat atklāti cenzēt mākslinieku veikumu Latvijā piedzīvoti biežāk nekā drūmajos padomju perioda žņaugos, kad publisku skandālu nemaz īsti nevarēja būt. Viens no absurdākajiem noteikti ir 2008. gadā Valsts policijas Organizētās noziedzības pārvaldes ierosinātais kriminālprocess par zēna kailfoto izmantošanu Latvijas Nacionālās operas izrādes "Leļļu opera" reklāmā (toreiz attēls radīja likumsargos aizdomas par pornogrāfiju).

Foto: Publicitātes attēli

Lai arī šodien minētā situācija šķiet kā izsprukusi no Kafkas stāsta, toreiz nevienam no iesaistītajiem smiekli nenāca, un policija pat lika operai un portālam "Delfi" minēto attēlu izņemt no publiskās vides – par ko sašutumu neslēpa tā autore, māksliniece Katrīna Neiburga un citas mākslas pasaules personības (toreizējā kultūras ministre Helēna Demakova to visai tieši sauca par cenzūru). Tikai dažus gadus vēlāk, 2011. gadā, sašutumu izsauca jau Latvijas Nacionālā teātra plakāts Ģirta Ēča izrādei "Čīkstošais klusums", kurā bija attēlots kails vīrieša dibens, tomēr šoreiz līdz plakāta noņemšanai nenonāca.

Seksualitāte un līdzīga rakstura sociālā tabu tēmas bijis visbiežākais iemesls sašutumam vai bailēm par mākslas darbos attēloto. 2017. gadā Veselības ministrija aizliedza Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam uz ārsienas izvietot poļu mākslinieka Artūra Žmijevska izstādes "Neredzamās zonas" reklāmas plakātu, kurā bija redzami divi kaili vīrieši – ministrijas ieskatā tas bija "provokatīvs" un "neviennozīmīgi vērtējams". Līdzīgā garā 2020. gadā fotogrāfes Annemarijas Gulbes personālizstādē "Love Re-search" tika aizklāti vairāki darbi, kad galerija saņēma sūdzības no Berga Bazāra – izstādes norises vietas –, ka kāds no īrniekiem tos uzskata par "pornogrāfiskiem" un "nepiemērotiem bērniem".

Tiesa, nav iztikts arī bez politiskiem skandāliem, un šeit atmiņā jāatsauc 2015. gads, kad aktuāla bija Krimas aneksijas un Donbasa kara tematika. Stūra mājas pagalmā norisinājās mākslinieku grupas izstāde "Disidents", un izstādes pamanāmākais darbs pavisam noteikti bija instalācija ar krustā sistu Vladimira Putina lelli. Kaut arī izstādes rīkotāji toreiz dievojās, ka lelles līdzība Putinam ir tikai sagadīšanās, Krievijas vēstniecība pat nosūtīja notu mūsu Ārlietu ministrijai, bet paši mākslinieki, negaidot tālāku situācijas eskalāciju, pasteidzās instalāciju novākt. Te būtu dīvaini iztikt bez piebildes, ka laiki ir ievērojami mainījušies, un šodien šādu reakciju būtu grūti iztēloties, ņemot vērā, ka Putinu kariķējošais lielizmēra plakāts pie Medicīnas vēstures muzeja karājas kopš marta, bet visā Latvijā nogāzti jau vairāki desmiti padomju režīmu slavējošu pieminekļu un piemiņas zīmju.

Foto: DELFI

Un kā gan šeit nepieminēt pagājušā gada Latvijas mākslas scēnas skandālu – Kristiana Brektes radīto murāli – veltījumu Džemmai Skulmei – uz Rīgas 40. vidusskolas sienas. Viss, kā mūsdienās ierasts, aizsākās ar karstām diskusijām sociālajos tīklos, pārmetot murālim, kas tas "traumēs bērnu psihi", ir "erotiska rakstura" un tajā saskatāmi "satānisma mājieni". Stāsts turpinājās ar parakstu vākšanu portālā "manabalss.lv" par murāļa likvidēšanu, tā apmētāšanu ar krāsu un, visbeidzot, advokātes Viktorijas Jarkinas iesniegumu policijā par, viņasprāt, pornogrāfiju Brektes darbos, par ko likumsargi atkal nevilcinājās uzsākt kriminālprocesu. Tikai mēnesi pēc murāļa skandāla Brekte atkal nonāca "krustugunīs" ar savas apvienības "K+M+B" performanci galerijā "Alma", kuras laikā izmantoja kuklusklana simbolus, par ko galerijas vadība jutās spiesta publiski atvainoties.

Teju visi minētie gadījumi attiecīgajā brīdī izraisīja viedokļu gūzmu un diskusijas par to, vai Latvijā pastāv mākslas cenzūra. Ja salīdzinām pašmāju situāciju ar iepriekš aprakstīto citās demokrātijās, šķiet, varam justies gana mierīgi un pat zināmā mērā priviliģēti. Nenoliedzami, ka Latvijā varam runāt par epizodisku mākslas cenzūru, ko galvenokārt ierosina tieši sabiedrības kairinājums uz seksuāla vai reliģiska (vien retumis – politiska) rakstura tematiku – joprojām mūsu sabiedrība vēlas sevi ierobežot ar visnotaļ puritānisku, "melnbaltu" pasaules redzējumu, kas diemžēl neko tālu neatpaliek no mūsu aizrobežu ienaidnieku propagandētajām "tradicionālajām vērtībām". Savā garīgajā brīvībā vēl esam tālu no liberālākajām Eiropas valstīm, taču varam būt pateicīgi, ka neesam nonākuši tādā krīzē, kāda skārusi to pašu Polijas sabiedrību.

Foto: F64

Uz to savulaik uzmanību vērsa arī rakstniece Inga Gaile sarunā ar "Delfi", atbildot uz lūgumu komentēt literāta Rvīna Vardes gadījumu – viņš, iespējams, ir vienīgais cilvēks, kas Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas notiesāts par literāra darba radīšanu. Gaile norāda, ka mūsu sabiedrībā cilvēkiem ir daudz traumatisku pieredžu, viņi nereti nespēj reflektēt par to, kāpēc tas vai cits mākslas darbs viņus satricina, un bez šīs refleksijas uzreiz saskaras ar bailēm un kaunu, tad sekojoši dodas uz sociālajiem tīkliem lamāties vai pat uz policiju sūdzēties, un tāpēc atliek cerēt uz tiesībsargājošo iestāžu kompetenci šajos sensitīvajos jautājumos.

Amerikāņu kritiķis Garets Hariss uzskata, ka vismaz šībrīža situācijā mākslas cenzūra kļūs arvien izplatītāka parādība, un to veicina dažādi faktori, kuru vidū ir gan politiskie procesi, gan sociālo tīklu arvien pieaugošā dominance. Turklāt, kā uzskata Hariss, ja agrāk cenzūra galvenokārt bija institucionalizēta, respektīvi, tās funkciju nodrošināja valsts iestādes, tad šobrīd, piemēram, cenzūru sociālajos tīklos uztur arī mākslīgi ģenerēti algoritmi.

Arvien pieaugot politisko režīmu uzspiestajiem radošās brīvības ierobežojumiem – ne tikai tradicionāli autoritārās vai totalitārās valstīs, bet arī demokrātijās, Harisa skatījumā nozīmīgākais mākslas cenzūras procesā tomēr ir pašas sabiedrības arvien mainīgā attieksme gan pret laikmetīgo mākslu, gan pagātnes šedevriem, ko ietekmē sociālo pārmaiņu vēsmas. Vārdu sakot, mākslas cenzūra, protams, ir nosodāma un nepieļaujama, taču mūsdienu pasaulē tās izpausmes ierosina tik daudz faktoru, ko faktiski nav iespējams kontrolēt.