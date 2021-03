Anni Puolakka un Marta Trektere ar performanci piedalīsies festivālā 'Today Is Our Tomorrow'

Festivālā "Today is our Tomorrow", ko rīko Helinkos bāzēta kuratoru aģentūra un izglītības resurss "Publics", Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) prezentēs Anni Puolakkas un Martas Trekteres performanci "Oestrus Youth", kas notiks "Publics", LLMC un mākslinieču "Instagram" stāstos (Instagram stories) šī gada 1. aprīlī sākot no pulksten 18.00.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Performance izvērtīs sadarbību, uzticību un hibriditāti kā jēgpilnus līdzekļus, lai stātos pretī cilvēka stāvoklim – informē Latvijas Laikmetīgās mākslas centra pārstāvji.

Puolakka un Trektere sadarbojas kopš 2018. gada, papildinot, mijiedarbojoties un darbojoties kā kuratores viena otras veikumiem. Viņu attiecībās tiek pētīti dažādi mijiedarbības, rakstura mainīšanas un transformāciju veidi, reaģējot uz normām un spriedzi mūsdienu pasaulē. Viņas interesē tādas tēmas kā sekss, radniecība, lomu spēles, fikcija, attēli un mūzika, šīs pieredzes tverot kā tādas, kas piedāvā plūstošāku pieeju ne tikai mākslas radīšanai, bet dzīvei kopumā.

"Oestrus Youth" apvienotas divas performances, "Oestrus" un "Painless Youth", kurās abas mākslinieces iesaistās viena otras darbā kā viesmākslinieces un atbalstītājas. "Oestrus" ir Anni Puolakkas projekts, kas joprojām ir attīstībā un stāsta par fiziski distancētu mīlestību un fantāzijām par pārvēršanos mīlētajos cilvēkos.

Performance iekļauj ITU, Puolakkas un Mišas Skalska grupas, mūziku.

"Painless Youth" ir Martas Trekteres performance ar Kaspara Groševa mūziku. "Šķita nepraktiski vēlēties nesāpīgas vecumdienas, nevis nesāpīgu jaunību. Nepastāv tāds mērķis, attiecībā pret kuru nesāpīgas vecumdienas ir labāks līdzeklis nekā nesāpīga jaunība. Taču ir jēgpilni teikt, ka novecojot būtu jāpievērš lielāka uzmanība sāpju vietai savā dzīvē." (Jūdžīns Gārvers, Eugene Garver). Performancei "Oestrus Youth" tērpi veidoti sadarbībā ar dizaineri Karolinu Janulevičūti.

"Today Is Our Tomorrow" ir transdisciplinārs festivāls, ko 2019. gadā aizsāka rīkot "Publics". Tas katru gadu notiek atšķirīgā formā un vietā. Festivāla norises pamatā tiek izmantota sadarbības un kopproducēšanas metode, atbalstot atšķirīgus viedokļus, prakses, identitātes un viņu pieredžu daudzveidību. Festivāla programma norisinās no 10. marta līdz 10. aprīlim atšķirīgās tiešsaistes formās un platformās un tās laikā tiks prezentēti mākslinieču darbi. Programmas precīza norise atrodama "Publics" mājaslapā.