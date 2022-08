Ar izstādi 'Trauslā realitāte' atklāj RIXC Mākslas un zinātnes festivālu

25. augustā pulksten 18.00 ar izstādi "Trauslā realitāte" tiks atklāts RIXC Mākslas un zinātnes festivāls, kas norisināsies Rīgā no 25. augusta līdz 16. oktobrim. RIXC festivāla programmas centrālais notikums ir izstāde "Trauslā realitāte", kas būs aplūkojama Kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Sporta 2 kvartālā.

Atklāšanā festivāla kuratori Rasa Šmite un Raitis Šmits iepazīstinās ar mākslas darbiem, kas pēta "trauslo realitāti" no "dabas-kultūru" perspektīvas, apspriežot mākslas transformējošo potenciālu un "dzīvo tehnoloģiju" iespējas paplašināt mūsu realitāti, padarot mūs empātiskākus vienam pret otru un mūsu vidi, kā arī Raitis Šmits iepazīstinās ar savu jauno grāmatu "Jauno mediju māksla. Saglabāšana un reprezentācija", kas ir unikāls pētījums un atskats vēsturē par jauno mediju mākslu Latvijā, kā arī RIXC ieguldījumu laikmetīgās mākslas jomā Latvijā un RIXC mākslas un zinātnes festivāla izaugsmi staptautiski nozīmīgā jauno mediju mākslas notikumā, kas Rīgā pulcē profesionālus māksliniekus, mākslas, zinātnes un tehnoloģiju ekspertus un pētniekus.

Šī gada festivāls tiecas aplūkot mūsu laikmeta mestos izaicinājumus: līdzās mediju visuresamībai, nedrošībai par pandēmijas sekām un sociālajai sašķeltībai, ko vēl vairāk pastiprina līdzās notiekošais karš, šobrīd pieredzot mūsdienu pasaules "trauslo realitāti'. RIXC Mākslas un zinātnes festivāla "Trauslās realitātes" mērķis nav sniegt atbildes, bet gan radīt platformu kopīgām sarunām, kā uzbūvēt pasauli, kurā tāds karš – kā šobrīd notiekošais Krievijas uzbrukums Ukrainai – nebūtu iespējams.

Festivāla izstādē no 25. augusta līdz 16. oktobrim būs apskatāmi 13 ārvalstu un Latvijas mākslinieku darbi, kuros autori uz šobrīd aktuāliem pasaules procesiem raugās no tehno-ekoloģiskas perspektīvas, pētot gan Čornobiļas atsvešinātās zonas telpu akustiku, gan virtuāli iegremdējoties karavīru imersīvajā atmiņā, gan vizualizējot mūsu gatavību visdažadākajām kataklizmām – sākot no zemestrīcēm, viesuļvētrām, kara likumiem līdz pat zombiju apokalipsei.

Savukārt, izmantojot un trenējot mākslīgo intelektu, mākslinieki attēlos liek izdzist tajos fiksētajiem cilvēkiem vai arī, izmantojot mākslīgos neironu tīklus, rada pilnīgi jaunu un neierastu, no seniem fotouzņēmumiem restaurētu portretu estētiku. Apmeklētājiem arī pašiem būs iespēja veidot ritmiski interaktīvu dialogu ar mākslīgā intelekta radītām "ekstraplanetārām sistēmām" vai arī radīt īslaicīgus un mainīgus selfijus ar virtuālām mušām.

Izstādes "Trauslā realitāte" mākslinieki: Debija Dinga, Jakobs Kirkegārs, Mario Klingemans, Hajuna Kvona, Memo Akten, Lorāns Minjono un Krista Zommerere, Alvis Misjuns, Jurģis Peters, Sahedžs Rahals, Alisone Stjuarte, Sabīne Šnē, Teo Triantafilidis.

Izstādes kuratori: Raitis Šmits un Rasa Šmite, producente: Agnese Baranova / RIXC.