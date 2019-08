Ar Latgales mākslinieku izstādi svin Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 60. jubileju

No 20. augusta līdz 27. oktobrim Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) absolventu, Latgalē un Latvijā labi zināmu mākslinieku, izstāde-retrospekcija "Ars Longa", kas veltīta skolas sešdesmit gadu jubilejai.

Izstādē skatāma RMDV šobrīd Latvijas mākslā redzamāko absolventu darbu retrospekcija. Izstādē piedalās Jolanta Ābele, Anita Bernāne, Magone Boleiko, Mairita Folkmane, Bitty Fomins, Pēteris Gleizdāns, Digna Gordijenko, Ilze Griezāne, Una Gura, Līga Jukša, Rolands Krutovs, Anna Laicāne, Mārīte Leimane, Ingūna Levša, Sanita Mickus, Eleonora Pastare, Elga Paura, Vladislavs Paurs, Jānis Plivda, Dainis Pundurs, Antons Rancāns, Gundega Rancāne, Maruta Raude, Agra Ritiņa, Andris Silapēters, Svetlana Skačkova-Marčenko, Līga Skariņa, Elvīra Sprindžuka, Vija Stupāne, Modris Svilāns, Ilona Šauša, Vēsma Ušpele, Ģertrūde Zeile, Lilija Zeiļa, Anatolijs Zelčs, Jānis Ziemelis, kā arī skolas pedagogs Norberts Kudiņš.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola dibināta 1959. gadā kā Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas filiāle, sākumā ar divām nodaļām – Latgalei tradicionālo keramiku un tā laika pieprasīto dekoratīvo noformēšanu. 1969. gadā skola pārtapa par Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu, kurā audzēkņi varēja apgūt mākslas keramikas, mākslinieciskās noformēšanas un aušanas specialitātes. Izglītības iestādes jaunā ēka tika uzcelta 1980. gadā, un līdztekus darbu uzsāka Bērnu mākslas skola. 1990. gadā sākas jaunas iespējas skolu absolventiem – Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas telpās tiek atvērta Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. 1993. gadā Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola tiek reorganizēta par Rēzeknes mākslas koledžu. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas darbības vīzija ir "Esi gudrs, brīvs un radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē", kas nozīmē – saprast un orientēties modernajā pasaulē, pakļaut sev un saviem darbiem un izdomām tehnoloģijas un savām rokām prast radīt.

Šobrīd Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas izglītības programmas sākas no laikmetīgas izpratnes par senajiem amatiem un turpinās līdz pat populārajām dizaina programmām. Jaunākie izglītības virzieni – koka restaurācija, foto dizains, reklāmas dizains un tēlniecība. RMDV direktors profesors Osvalds Zvejsalnieks par skolas devumu saka: "Līdz ar skolas ienākšanu Rēzeknē un Latgalē ļoti daudz kas izmainījās. Varbūt skaļi teikts, bet parādījās tāda kā mākslas inteliģence – tas bija aizsākums Rēzeknei kā mākslas centram. Latgales glezniecībai un mākslai ir sava seja, un lielā mērā šo rokrakstu ir veidojusi arī mākslas vidusskola." Rēzekne ir viena no tām vietām Latvijā, kur mākslas tradīcijas ir vienas no vissenākajām, uzsver Zvejsalnieks, un tās attīstās arī modernā pasaulē.

RMDV absolventu darbu izstāde Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma no 20. augusta līdz 27. oktobrim. Izstāde aplūkojama no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 12.00 līdz 22.00, bet pirmdienās no pulksten 12.00 līdz 18.00, izstādes apmeklējums ikvienam interesentam ir bezmaksas. Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 16.00, mirkli pirms skolas jubilejas pasākuma, RMDV izstādes darbu autorus, absolventus, šī brīža audzēkņus un skolotājus aicina uz satikšanos izstādē "Ars Longa".