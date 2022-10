Ar Latvijas mākslinieku izstādēm atklāts Eiropas stikla mākslas festivāls Polijā

Polijas pilsētā Vroclovā 17. oktobrī atklāts starptautiski atzītais stikla mākslas festivāls "European Glass Festival", kurā šogad uzmanības centrā būs mūsdienu stikla māksla no Latvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mākslas festivāla laikā notiks 11 dažāda mēroga izstādes, semināri un dažādi ar stiklu saistīti notikumi, kuros piedalīsies 36 dažādu paaudžu stikla mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Īpaši nozīmīgu akcentu festivālam piešķir UNESCO pasludinātais 2022. kā Starptautiskais stikla gads.

Sešas kuratores, divas no katras valsts – Marta Ģibiete un Bārbala Gulbe no Latvijas, Kati Kerstna un Merle Kannus no Igaunijas un Dalia Truskaite un Julija Pociute no Lietuvas, ir izveidojušas mākslas programmas, lai apzinātu un parādītu aktuālās stikla mākslas tendences Baltijas reģionā, aicinot festivālā piedalīties aktīvi praktizējošus un mūsu kultūrtelpā profesionālus un nozīmīgus stikla māksliniekus.

Foto: Bārbala Gulbe. Cloud Gathering

"Sadarboties demokrātisku tradīciju ietvaros, tā es raksturotu šo laiku, kopš organizējam kopumā 36 Baltijas mākslinieku izstādes. Eiropas stikla Festivāls (EGF) Vroclavā ir globāls notikums. Baltiešu izstāžu realizāciju festivāla ietvaros atbalsta Baltijas Kultūras fonds, kas deva iespēju realizēt video intervijas kā mākslinieku - projekta dalībnieku portretus šodien, šeit un tagad. Šis bija ļoti interesants laiks, kad strādājām pie izstāžu veidošanas. Sapratu, ka mēs visi esam tik dažādi, bet tomēr kaut kas mūs vieno! Mākslinieks Artis Nīmanis, kādā intervijā jokojot ir teicis: Manās asinīs droši vien rit stikls," par Latvijas stikla mākslas ekspozīciju veidošanu skaidro māksliniece un kuratore Bārbala Gulbe.

Festivālā galvenā izstāde "Melting Borders" ir nozīmīgākā Baltijas stikla mākslas prezentācija ārpus reģiona pēdējā desmitgadē. Pasākumu kopumā piedalīsies 36 autori, aptverot dažādas mākslas formas, un vienlaikus sniegs ieskatu tehniku un tehnoloģiju līdzdalībā mūslaiku stikla mākslas valodā. Tiks atklātas trīs jauno mākslinieku debiju izstādes, savukārt četras pieredzējušas stikla mākslinieces veidos savas personālizstādes. Seminārā "Baltic Glass scene today" tiks demonstrētas īpaši šim pasākumam veidotās dalībnieku video intervijas un mākslinieku prezentācijas, aicinot padziļināti pētīt stikla mākslas tendences un attīstību Baltijas valstīs, tostarp viesiem būs iespēja nobaudīt un degustēt Latvijā ražotu "Lapsu Mājas" sieru, kas gatavots pēc senlatviešu receptēm ar dažādām garšām.

Galvenās izstādes nosaukums "Melting Borders" stāsta par robežām un kausēšanu jeb kušanu, ko var interpretēt daudzveidīgi, piemēram, caur stiklam raksturīgām īpašībām aplūkot mūsu vienotību pāri robežām un saplūšanu vienotā mērķī, kas apvieno cilvēkus, laikus un prasmes.

Foto: Ieva Birģele. Tears

Latvijas stikla māksliniece un festivāla kuratore Marta Ģibiete atzīst, ka Eiropas stikla festivāla saturu veidojām kopā ar kolēģēm, stikla māksliniecēm un kutratorēm no Igaunijas un Lietuvas - Kati Kerstnu, Merli Kannus, Daliu Truskaiti un Juliju Pociūti. Darbs kopā bija dimanisks, ar jaunu informāciju piepildīts un radošs. Lielākā vērtība sadarbības procesā ir jaunas informācijas, atziņas, iespēja padziļināti iepazīt kolēģu stikla mākslas procesus, māksliniekus un viņu darbus. Tādējādi mēs tuvināmies un rodam iespēju potenciālai Baltijas stiklinieku kopdarbībai nākotnē kultūras projektos. Jāatzīst, ka stikla mākslinieku kopprojekti Latvijā notiek ļoti reti, ir maz iespēju parādīt savus radošos veikumus, tādēļ šī rudens notikums Polijā ir kā spirdzinoša mikstūra mūsu Latvijas un Baltijas stikla mākslinieku komūnai.

Festivālā Latviju pārstāvēs profesionāli stikla mākslinieki – Inguna Audere, Ieva Birģele, Baiba Dzenīte, Inita Ēmane, Dainis Gudovskis, Bārbala Gulbe, Marta Ģibiete, Anda Munkevica, Artis Nīmanis, Ramona Pēkšēna, Anna Varnase, Ernests Vītiņš.

"European Glass Festival" ir pirmais profesionāli organizēts starptautisks Eiropas stikla mākslas festivāls Polijā, kas regulāri notiek kopš 2012. gada Vroclavā, Polijas Lejassilēzijas reģionā, kur stikls ir bijis nozīmīgs kopš viduslaikiem.