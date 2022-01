Ar piecām jaunām izstādēm Rotko centrs uzsāk ziemas sezonu

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 28. janvārī uzsāk šī gada pirmo izstāžu sezonu. Pieci krasi atšķirīgi izstāžu projekti apvieno Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas māksliniekus.

Kā vēsta Roto centra pārstāvis Aivars Baranovskis, gaidāmās izstādes raksturo dažādība izpausmes līdzekļos un vēstījuma tiešumā: "No dabas elementu valdzinājuma krāsu laukumos līdz nepārprotamiem tekstu atveidojumiem. No klasiskās glezniecības līdz impulsīvām instalācijām. Šādi varētu raksturot to kopumu, kas 28. janvārī būs skatāms Rotko centra mainīgo izstāžu telpās."

Projekts "X" ir vairākcēlienu mākslas notikums, kurā dažādu nozaru radošās personas tiek aicinātas strādāt pāros pie kopīga mākslasdarba, daloties atšķirīgās radošās pieredzēs, tehnikās un idejās un darbojoties brīvā telpā, kas ļauj interpretēt piedāvāto tēmu. Lietuvas kuratora Albīna Vološkeviča projekts apvieno kaimiņzemes vadošos māksliniekus, pēdējos gados piesaistot dalībniekus arī no citām valstīm. Rotko centra ziemas sezonā skatāmi divi jaunākie projekta "X" cēlieni – "X: Brīvā telpa" un "X: EGO".

Ziemas sezonā Rotko centrā būs skatāma arī izstāde "Micēlija", kurā piecas autores no Vācijas sadarbojās ar piecām Latvijas māksliniecēm, strādājot tandēmos un veidojot nelielas radošās ekosistēmas. Termins "micēlijs" šeit tiek lietots īpatnējā formā – sieviešu dzimtē, akcentējot sievišķo komponenti izstādes saturā. Mākslinieces interpretē micēlija jēdzienu caur saskarsmes, mijiedarbības un attiecību veidošanās prizmu sabiedrībā un savā savstarpējā sadarbībā – meklējot kopsaucējus un saskares punktus divu dažādu valstu pārstāvju radošo ideju un aktuālo tēmu atspoguļojumam mākslinieciskā jaunradē konkrētas telpas un izstādes kontekstā.

Foto: Andres Adamson

Savukārt igauņu fotogrāfa, ilustratora un grafiskā dizainera Andresa Ādamsona izstādē "Tūkstoš sapņu jūra" tiek attēlots ūdens – mistiskā pirmatnējā vide, no kuras esam nākuši mēs visi, visa Zemes dzīvība. Savās fotogrāfijās autors ir centies paust cilvēka vēlmi pēc miera, viegluma un rāma klusuma.

Pavisam citāda ūdens izjūta attēlota lietuviešu mākslinieces Milenas Pirštelienes darbos. Tie ir dažādām keramikas apstrādes tehnikām pārpilni – gan skulpturāli, gan grafiski, gan keramiski, gan ilustratīvi vienlaikus. Izstādes nosaukums un pamattēma ir "Ūdens", kas ir arī mākslinieces pārdomu centrālais objekts. Grimstošas pilsētas, plūdi, trauksme un draudu sajūta.

Rotko centrā būs apskatāma arī Agras Ritiņas izstādē "Kronis", kurā tiek sabalansēts dabas varenība un maigums. "Glezniecībā Agra ienāk no dabas norišu fiksācijas un paliek dabai uzticīga, tverot tajā iedvesmu, krāsu un gaismu attiecību spēles, noskaņu, formu un saturu, transformējot redzēto, definējot sev būtisko un veidojot peldošo, reizēm zemu slīgstošo mākoņu studijas kā nebeidzamus kroņus," vēsta izstādes veidotāji.

Foto: Agra Ritiņa, Rudens palete. 2021

Jaunās sezonas izstādes apmeklētājiem pieejamas līdz 2022. gada 10. aprīlim.

Izstāžu projekti ir vēl viens solis Daugavpils ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusa iegūšanu, norāda Rotko centra pārstāvis.