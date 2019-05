Ar vīrusiem piebāzts klēpjdators kā mākslas darbs pārdots izsolē

"Samsung" klēpjdators, kurā ielādēti seši spēcīgi vīrusi, otrdien kā mākslas darbs tika pārdots izsolē Ņujorkā par vairāk nekā 1,3 miljoniem ASV dolāru.

Ķīniešu mākslinieks Guo Oduns radīja šo mākslas darbu ar nosaukumu "The Persistence of Chaos" ("Haosa neatlaidība") kā simbolu vienam no pasaules visbiedējošāko draudu veidiem.

2008. gadā ražotais melnais klēpjdators "Samsung Netbook", kuram ir 10 collu ekrāns un kas ir darbināms ar tagad novecojušu operētājsistēmu "Windows XP", ārēji nav nekas īpašs.

Tomēr tā atmiņā ir ielādēti seši bīstamākie datorvīrusi: "I LOVE YOU" no 2000. gada, "Sobig" no 2003. gada, "MyDoom" no 2004. gada, "DarkTequila" no 2013. gada, "BlackEnergy" no 2015. gada, un bēdīgi slavenākais no visiem – divus gadus vecais izspiedējvīruss "WannaCry".

Šis mākslas darbs ir spēcīgs simbols draudiem, ko visai pasaulei var radīt vienkāršs klēpjdators. Guo informēja, ka šie seši Trojas zirgu, datortārpu un ļaunatūras paveidi jau ir nodarījuši pasaulei kaitējumu vismaz 95 miljardu ASV dolāru apmērā.

Guo ir interneta mākslinieks, "kura darbi kritizē mūsdienu galējo interneta kultūru," paziņoja kiberdrošības grupas "Deep Instinct" organizētā izsoles vietne.

Šis dators, kurš bija apskatāms ar tiešsaistes videostraumēšanas starpniecību, izsolē tika piedāvāts relatīvi nekaitīgā stāvoklī – ieslēgts, bet nepievienots nevienam tīklam vai internetam. Tā sakaru aparatūra bija nobloķēta gan fiziski, gan elektroniski.

Pircējs tika brīdināts nepalaist datora patogēnās programmas, kas būtu iespējams, atbloķējot sakaru aparatūru vai vienkārši iebāžot zibatmiņu.

Vietne uzsvēra, ka šis mākslas darbs ir domāts tikai pētnieciskiem mērķiem un ka visi izsoles dalībnieki ar līgumu ir apliecinājuši, ka viņiem "nav nekāda nolūka izplatīt jebkādu ļaunatūru".

Datora pircējs netika izpausts.