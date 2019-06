'Arsenālā' būs skatāma sešu feminisma mākslinieču izstāde

Lielbritānijā bāzētās mākslinieces kritiski pievēršas konkrētām patriarhālās struktūras lamatām. Kirstina Barnsa izsmej Lielbritānijas likumdošanu attiecībā pret sieviešu ejakulācijas atainojumu pornogrāfijā. Kamilas Gonzalesas Korea darbs "IRL" turpina darbu sēriju "The Nipple Act", pētot interneta ietekmi uz cilvēku emociju izpausmēm. Darias Blumas performances un video instalācijas iekļauj dažādus kustības stilus un tērpus, tekstu un pašas komponētu mūziku, lai izceltu konfliktu sievietes ķermeņa pašreprezentācijā. Autorei svarīgi pētīt attiecības starp publiku un mākslinieku, humoru un traģēdiju, patiesību un fikciju.

Izstādes atklāšanas vakarā norisināsies Darias Blumas performance "It's On Me" ar pašas mākslinieces komponētu mūziku un tekstu.