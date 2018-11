Artūra Analta instalāciju 'Matter to Matter' varēs aplūkot Melngalvju namā

Svinot Latvijas simtgadi un izceļot Latvijas valsts Simtgades starptautiskās programmas panākumus, Melngalvju nams sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Kultūras ministriju piedāvā no no 17. līdz 19. novembrim Melngalvju namā apskatīt Eiropā un pasaulē augsti novērtētā latviešu dizainera Artūra Analta interaktīvo instalāciju "Matter to Matter", portālu "Delfi" informē Melngalvju nama pārstāvji.

Šī instalācija šogad Londonas Dizaina biennālē (London Design Biennale, LDB) pirmo reizi pārstāvēja Latviju un ieguva žūrijas Zelta medaļu kategorijā "Labākais dizains" (London Design Biennale 2018 Best Design Medal). Dalība šajā vērienīgajā dizaina nozares forumā norisinājās Latvijas valsts simtgades starptautiskajā programmā.

17. novembrī pulksten 17.00 norisināsies saruna ar mākslinieku, kuras laikā būs iespējams uzzināt par instalācijas ideju, tās tapšanas procesu, kā arī uzdot jautājumus māksliniekam. Vietu skaits uz sarunu ir ierobežots.

Kā norāda Artūrs Analts (Variant Studio), instalācija attēlo Latvijas mijiedarbību ar tās dabisko vidi. Radot "Matter to Matter", mākslinieks iedvesmojies no savas dzimtās pilsētas – Rīgas. Ņemot vērā tās tuvumu Baltijas jūrai, Rīgai ir savs unikāls, pastāvīgs mitruma līmenis, kas bieži veido kondensēšanos. Instalācijā Artūrs Analts atveido gāzes pāreju šķidrumā, izmantojot lielu, zaļu stikla virsmu.

Šis nav statisks objekts, tas aicina apmeklētājus līdzdarboties, veidojot uz virsmas savus ziņojumus un rakstus, kas pāris minūšu laikā dabiski izzūd. Caur šo procesu Analts aicina mūs aptvert dabas varenību un izceļ dizainerus un arhitektus kā radītājus atbildīgai, ilgtspējīgai nākotnei, kurā līdzās sadzīvo daba un tās iedzīvotāji.

Artūrs Analts saka: "Es ticu emociju nozīmībai. Emocijas ir dzīves esence un dzirkstele, un tās jāaptver caur dizainu. Ar instalāciju es vēlējos atspoguļot mijiedarbību starp cilvēkiem, dabu, tehnoloģijām un veidu, kā mēs varam sadzīvot un attīstīties. Šīs instalācijas mērķis ir vienot cilvēkus un radīt īstas, pozitīvas emocijas. Kad tās ir radītas, jāpievēršas nopietnākām tēmām – tādām kā dabiskās vides aizsardzība un globālā sasilšana."

Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas iniciatīvas interaktīvā instalācija tiks prezentēta arī ārvalstu rezidējošiem un nerezidējošiem vēstniekiem, starptautisko organizāciju pārstāvniecību vadītājiem un sadarbības partneriem, bet, pateicoties "Rīgas nami" atbalstam, Melngalvju nams savas durvis vērs arī svētku laikā, tādējādi ļaujot Latvijas iedzīvotājiem un Rīgas viesiem apskatīt godalgoto un starptautiskās preses interesi izraisījušo instalāciju, kā arī pastāvīgo Melngalvju nama ekspozīciju.

Jau ziņots, ka Londonas dizaina biennālē zelta medaļu ieguvusī instalācija "Matter to Matter" iepriekš bija aplūkojama Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kur vienpadsmit dienās – no 17. līdz 28. oktobrim – tā piesaistīja 8716 interesentu uzmanību.