Atklās Baltijas baleta festivālam veltītu mākslas izstādi '#4skatuves'

Kultūras centra "GrataJJ" galerijā "MuseumLV", Andreja Pumpura iela 2, no 9. aprīļa līdz 9. maijam būs aplūkojama izstāde "#4skatuves", kas būs veltījums balerīnas Litas Beiris rīkotajam Starptautiskajam Baltijas baleta festivālam un tā 25 gadu jubilejai, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Šogad festivāls ar nosaukumu "No klasikas līdz avangardam'' norisināsies no 12. marta līdz 26. aprīlim Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Galerijas "MuseumLV" radošā grupa, rīkojot šo izstādi, sniedz savu redzējumu par latviešu baleta vēsturi kā estētisku baudījumu.

Izstāde galerijā "MuseumLV" vēsta par diviem paradoksāliem, savstarpēji saistītiem fenomeniem: no vienas puses – par baletu kā mākslas veidu, kas "rada to brīnumaino pasaku, mītu un leģendu pasauli, kura sniedz cilvēcei izpratni par labo un ļauno, tumsu un gaismu, mīlestību un naidu", un no otras puses – par baleta mākslinieku izvēli veltīt visu savu dzīvi šīs pasaules radīšanai caur ārkārtīgi smagu fizisku, dvēselisku un emocionālu darbu.

Izstāde "#4Skatuves", pateicoties telpas scenogrāfijai un izmantojot vizuāli dekoratīvas ekspozīciju sērijas, dod skatītājiem iespēju pilnībā iejusties teātra pasaules aizkulisēs.

Galerijas radītajā teātra "parādes zālē" apmeklētāji varēs izbaudīt svinīgo teātra tērpu krāšņumu un balerīnas svārku – "pačku" izsmalcināto skaistumu, savukārt pēc tam – ielūkoties improvizētā mēģinājumu telpā, noskatīties nodarbību videoierakstus un novērtēt to, cik nozīmīga ir stundām ilgā ikdienas vingrinājumu slodze. Būs arī iespēja redzēt režisora Jakova Mirimova 1946. gadā veidoto filmu ''Klasiskā baleta metodika'', kas tika veidota kā palīglīdzeklis visām tā laika padomju baletskolu pasniedzējiem.

Galerijas otrais stāvs veltīts četrām baleta izrādēm, kurās spoži uzstājusies primabalerīna Lita Beiris – tās ir Pētera Čaikovska ''Gulbju ezers'' un ''Apburtā princese'', Ādolfa Adāna ''Žizele'', kā arī Morisa Ravela "Bolero''. Tur būs aplūkojami Ditas Lūses, Kristīnas Keires, Agnijas Ģērmanes, Ilzes Laizānes, Ievas Carukas, Ilzes Preisas un daudzu citu galerijas autoru darbi, kā arī jaunie mākslinieki, kā Eduards Dubrovskis, Jana Nesteroviča, Aivis Pīzelis, Ivans Mazeins, kuri savus darbus veltījuši izstādes tēmai.

Izstādes ekspozīcijas kodolu veido slavenu latviešu mākslinieku – Ivara Heinrihsona, Džemmas Skulmes, Anitas Kreituses, Irēnas Lūses, Alekseja Naumova, Lidijas Auzas, Ulda Zemzara darbi, kā baleta tērpi un priekšmeti – gan mūslaiku, gan arī vērtīgi vēsturiski eksponāti. Izstādē redzami rekvizīti un tērpi no baletdejotājas, kostīmu mākslinieces un biedrības ''Baleta klase'' vadītājas Ievas Immertreijas personīgās kolekcijas. Ieva Immertreija, kas ieguvusi daudzpusīgu izglītību Latvijā un ārzemēs, izstādes skatītāju priecēšanai devusi unikālus, pēc mākslinieces skicēm darinātus, īpaši baleta vajadzībām radītus tērpus.

Izstādes radošā komanda: kulturoloģe Darja Samarina – darbs ar autoriem, darba organizācija; māksliniece Jūlija Eresko – koncepts, scenogrāfija, darbu atlase; mākslas vēsturnieks Guntars Gritāns - darbs ar autoriem, darbu atlase; žurnāliste Jevgeņija Šafraneka – video, filmēšana, komunikācija.

Jau ziņots, ka šogad Baltijas baleta festivāls svin savu 25. pastāvēšanas jubileju un notiks no 12. marta līdz 26. aprīlim.