"Aminori" telpā pirmdien, 13. martā, atklās fotogrāfes Evijas Džonsones izstādi "Cita Rīga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā saka pati fotogrāfe, viņai Rīga patīk tukša, bez cilvēkiem. Savu Rīgu Evija Džonsone meklējusi arī veidojot fotogrāfijas grāmatai "Rīga no mākslinieka lidojuma", kas iznāca izdevniecībā "Aminori" 2020. gada pavasarī.

Fotoizstādē "Cita Rīga" varēs aplūkot daļu no 67 fotogrāfijām, kas ilustrēja dažādu paaudžu mākslinieku iedvesmas stāstus par savu pilsētu. Izstādi papildinās darbi, kas palika ārpus grāmatas vākiem un arī pavisam nesen uzņemti Rīgas skati.

"Katrai izstādes fotogrāfijai ir savs stāsts. Vairākums tapušas interesanti vai pat grūti – braucot uz filmēšanām, salstot vai pieskatot mazdēlu. Varbūt viegli tapušām bildēm nav tā dziļuma? Man patīk bildēt, kad šķiet, ka negribu to darīt. Tā tapa, piemēram, "Smiļģis" (Rīgas ainava ar JRT mūri, uz kuras ilgus gadus atradās plakāts ar Gunāra Bindes uzņemto Smiļģa fotoportretu) – auksti, snieg, bet tu ej uz to balkonu un ņemies. It kā kāds liek to darīt. Pati vislabāk nedarītu neko, esmu šausmīgi slinka. Bet kāds liek spiest tās aparātu pogas."

Evijas Džonsones vārds bieži redzēts filmu titros, jo kino viņa strādājusi gan kā filmu, gan kostīmu māksliniece, gan kā stiliste un rekvizitore. Džonsones jaunāko kostīmu mākslinieces veikumu var novērtēt režisores Ināras Kolmanes filmā "Mātes piens".

Džonsone absolvējusi trīsgadīgos Dizaina vakara kursus Latvijas Mākslas akadēmijā, bet līdz ar reklāmas biznesa ienākšanu Latvijā deviņdesmitajos gados sākusi darbu reklāmas aģentūras "Metro" fotostudijā kā pirmā foto stiliste kopā ar fotogrāfiem Valtu Kleinu un Robertu Kaniņu. Vēlākos gados bijusi asistente arī citiem fotogrāfiem – Gvido Kajonam, Jānim Deinatam, Mārim Ločmelim u. c. Tā arī pati apguvusi fotomākslu, kas kļuvusi par sirdslietu.

Šobrīd ar fotografēšanu Evija nodarbojas paralēli darbiem kino un reklāmā, kā arī ceļojumu laikā. Pēdējos gados Džonsone bijusi "Bazar't" izstāžu telpas kuratore, regulāri rīko arī savu darbu personālizstādes. Viņas foto darbi aizceļojuši uz privātkolekcijām Ungārijā, Nīderlandē, Somijā un citur. Kopš 2019. gada Džonsone ir Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedre.

Kaut arī Evija Džonsone dzimusi Jūrmalā, viņai iznācis dzīvot dažādos Rīgas rajonos un tagad viņa šo pilsētu ir iemīlējusi. Ar auto vai velosipēdu un fotoaparātu apbraukājusi gandrīz visu Rīgu. Vismīļākais viņai esot ostas rajons, kur pavadīta bērnība, Mangaļsala, Bolderāja, kur vairāk ūdens, arī klusais centrs, Mēness iela. Evijas dzīvei cauri vijas Lāčplēša iela, bet visvairāk viņai patīk braukt pāri tiltiem, par autori raksta izstādes veidotāji.

"Aminori" telpa atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 69 un ir atvērta darba dienās no pulksten 11 līdz 18, sestdienās no pulksten 11 līdz 16. Izstāde būs atvērta tikai līdz 24. martam. Ieeja bez maksas.