Atklās gaismu mākslinieces Lienītes Slišānes izstādi dēla piemiņai – 'Uzdevums'

Latvijas Nacionālais teātris turpina teātra darbinieku-mākslinieku izstāžu ciklu. Šoreiz ar teātra gaismu mākslinieces Lienītes Slišānes personālizstādi "Uzdevums". Ekspozīcijā būs redzami mākslinieces adījumu tehnikā darinātie darbi, kas veltīti mākslinieces dēla Osvalda piemiņai.

Izstādes atklāšana gaidāma 18. maijā pulksten 15 Nacionālā teātra Jaunās zāles kafejnīcā. Izrāde apskatāma Jaunās zāles piebūvē, vakaros, kad Jaunajā zālē notiek izrādes, no pulksten 17.30 līdz 18.30.

Par šīs izstādes darbiem autore saka: "Man adīšana ir maģiska darbība – viena pavediena un divu adatu darbības rezultātā radu dažādas lietas. Adīšana nomierina. Adīšana veicina apziņas atslābināšanos, kas ir līdzīga meditācijai. Adīšana samazina sirdsdarbības ātrumu un stresa hormona kortizola daudzumu asinīs, kas samazina bailes, trauksmi, stresu un palīdz nedomāt par…".

Par Lienītes Slišānes izstādi, kas savu "pirmizrādi" piedzīvoja Bulduru izstāžu zālē, mākslas zinātniece un kritiķe Aiga Dzalbe raksta: "Šeit un šodien nekas nav mainījies kopš antīkās pasaules laikiem – visdziļāk rezonē traģēdijas. (..) Ir jābūt stipram un drosmīgam, lai sāktu kaut ko racionālu darīt ar sāpēm, kas plosa paša garu, lai no tām kaut ko izveidotu un rādītu citiem. Taču tieši tad skatītāju galvā sāk aktivizēties spoguļneironi, un izrādās, ka, prasmīgi transformējot plosošās emocijas ar mākslas rīkiem, ir radies kaut kas jauns un visiem vajadzīgs."

Izstāde "Uzdevums" teātra Jaunās zāles piebūvē ir atgriešanās vienā no tās rašanās iedvesmas punktiem, jo laika posmā no 2005. gada 6. februāra līdz 2019. gada 24. janvārim Lienīte Slišāne fiksējusi 63 citātus no pirmizrādēm, kuras notikušas šajā periodā. Iestudējumu citāti 14 gadu periodā kļuvuši ne tikai par profesionāliem, bet arī dziļi personiskiem mākslinieces dzīves atskaites punktiem un iekļauti izstādes darbā "Cietsirdīgās spēles".

Lienīte Slišāne Latvijas Nacionālajā teātrī strādā kopš 2001. gada, galvenokārt Jaunajā zālē – gan kā gaismu māksliniece, gan gaismu inženiere. 2012./2013. gada sezonā bijusi nominēta "Spēlmaņu nakts" balvai kategorijā "Gada gaismu un video mākslinieks" par darbu izrādēs "Zudušo laiku citējot" un "Rudens Pēterburgā", bet 2020. gadā saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu par izrādi "Puika, kurš redzēja tumsā". Šobrīd Lienīte Slišāne studē tekstilmākslu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūrā, studiju procesā pievēršoties tēmai par sērām mākslā – akadēmiskai un radošai tās izpētei.