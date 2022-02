Atklās gleznotāja Ivara Heinrihsona izstādi 'Ideālā pasaule'

Galerijā "Māksla XO" 17. martā tiks atklāta gleznotāja Ivara Heinrihsona izstāde "Ideālā pasaule", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

""Ideālās pasaules" radīšana izriet no manas iekšējas nepieciešamības izrauties no ikdienas realitātes un uzrunāt sajūtās līdzīgos, kā motīvu izmantojot cilvēka plastiskās izteiksmes un klasiskā baleta gaisotnes pretmetus. Šodienas izjūtu līmenī sabiedrībā jaušamas ilgas pēc "ideālās pasaules", kur valda gaisma, kustība un apgarots skaistums, kur glābties no pelēkās ikdienas, anti-izpausmēm un sērgām. Klasiskuma "normatīvais" stils un motīvu skaidrība, tiekšanās pēc estētiskas pilnības stāv pāri materiālām un eksistenciālām problēmām, kas aizņem mūsu prātus, iedvesmojot mūs nezināmai, ideālai nākotnei...," tā par ekspozīcijā aplūkojamajiem darbiem saka pat Ivars Heinrihsons.

Ivars Heinrihsons ir šī laika viena no spilgtākajām personībām Latvijas glezniecībā - "spožs neoekspresionists un izkoptas ahromātiskās paletes meistars, nospriegots domātājs un romantisks garā vienlaicīgi," raksta mākslas vēsturniece Ilze Žeivate.

"Viņa otas kaligrāfiskais žests, līniju mudžekļi un šautras manifistējas tēlainā formā. Gleznojums top par pārdzīvojumu un vienlaicīgi par izpratni. Pieturoties pie stingras tēlu sistēmas, Ivars Heinrihsons savus darbus balsta uz pretmetiem - baltais un melnais, gaišais un tumšais, miers un kustība kā ieelpa un izelpa - viss ir pulsējošs un savstarpēji nomaina viens otru, savstarpēji pievelkas, savijas un atgrūžas," papildina Ilze Žeivate.

Ivars Heinrihsons darbi atrodas publiskajās kolekcijās – Latvijas Nacionālā Mākslas muzejā un Latvijas Mākslinieku savienības muzejā Rīgā, Latvijā; Antonio Pérez Fonda mūsdienu mākslas muzejā Kuenkā, Spānijā; Frīdemana Štokarta kolekcijā Minhenē, Vācijā; Grafikens Hus kolekcijā Mariefredā, Zviedrijā; Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas kolekcijā (ERAB) Londonā, Lielbritānijā; Valsts Tretjakova galerijā Maskavā, Krievijā; Zimmerli Mākslas muzejā Ņūdžersijā, ASV.

Izstāde galerijā "Māksla XO" būs aplūkojama no 17. februāra līdz 12. martam.